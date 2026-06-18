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    UNIQA: Medical Partner Center nun in allen Bundesländern

    Für Sie zusammengefasst
    • UNIQA bietet 35 Medical Partner Center in Österreich
    • Standorte in allen neun Bundesländern verfügbar
    • Rasche Erstversorgung und umfangreiche Vorsorgeangebote
    APA ots news - UNIQA: Medical Partner Center nun in allen Bundesländern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    35 UNIQA Medical Partner Center in ganz Österreich stehen für kurze Wege und schnelle medizinische Abklärung.

    Wien (APA-ots) - Als Marktführerin in der privaten Gesundheitsvorsorge treibt UNIQA
    den Ausbau ihres bundesweiten Gesundheitsnetzwerks konsequent voran: Ab sofort stehen UNIQA Kund:innen in allen neun Bundesländern UNIQA Medical Partner Center zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Netzwerk derzeit 35 Medical Partner Center - weitere Standorte sind bereits in Planung.

    " Unser Ziel ist es, unseren rund 1,4 Millionen Kundinnen und Kunden einen möglichst einfachen, raschen und qualitativ hochwertigen Zugang zu medizinischer Versorgung zu bieten - unabhängig vom Wohnort ", erklärt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG . " Mit den UNIQA Medical Partner Centern bündeln wir umfassende Gesundheitsservices unter einem Dach und setzen dabei verstärkt auf die Zusammenarbeit mit leistungsstarken Ärztezentren. "

    Umfassende Gesundheitsservices unter einem Dach

    In den UNIQA Medical Partner Centern profitieren Kund:innen von einem breiten Spektrum an medizinischen Leistungen - von Vorsorge über Diagnostik bis hin zu ambulanter Behandlung. Je nach Standort zählen dazu unter anderem:

    - Akut-Versorgt : Rasche medizinische Erstversorgung außerhalb üblicher Ordinationszeiten mit kurzen Wartezeiten und Direktverrechnung

    - Ärztliche Versorgung mit raschen Terminen über LARA , dem UNIQA HealthGuide

    - Tagesklinische Behandlungen und ambulante Operationen in Direktverrechnung

    - VitalCheck : Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen, z. B. umfassende Blutanalysen und Ultraschall

    - FitnessProfil : Standardisierter sportwissenschaftlicher Fitnesscheck inklusive FitnessBonus

    - VorsorgeProgramme , die auf der staatlichen Vorsorgeuntersuchung aufbauen

    An ausgewählten Standorten ergänzen Leistungen wie Radiologie, Labor, Physiotherapie oder Heilmassage das Angebot. Ziel ist eine koordinierte, moderne Versorgung mit möglichst kurzen Wegen für Patient:innen.

    Bundesweit stark verankert

    Aktuell stehen UNIQA Kund:innen Medical Partner Center in ganz Österreich zur Verfügung:
    14 in Wien, sechs in Tirol, fünf in Oberösterreich, drei in Niederösterreich, je zwei in Salzburg und Kärnten sowie je eines in Vorarlberg, im Burgenland und in der Steiermark.

    Beim Ausbau des LARA Partnernetzwerks setzt UNIQA gezielt auf Ärztezentren, um rasche Termine, einfache Abwicklung und hohe Versorgungsqualität sicherzustellen.

    Starke Versorgung auch für Kinder in Wien

    Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der medizinischen Versorgung von Kindern: In Wien stehen bereits sieben Kinderarztzentren als UNIQA Medical Partner Center zur Verfügung, darunter spezialisierte Zentren mit erweiterten Öffnungszeiten an Wochenenden und Feiertagen. Ergänzt wird das Angebot in Wien durch telemedizinische Erstversorgung für Kinder im Rahmen von Akut-Versorgt .

    Mit den UNIQA Medical Partner Centern schafft UNIQA ein österreichweit verfügbares Gesundheitsangebot, das Prävention, moderne Medizin und Serviceorientierung vereint - nah an den Bedürfnissen der Kund:innen und mit klarer Ausrichtung auf Qualität und Zugänglichkeit.

    UNIQA Group

    Die UNIQA Group ist eine der führenden
    Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.

    In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

    Rückfragehinweis:
    UNIQA Insurance Group AG
    Mag. Natascha A. Smole
    Telefon: +43 664 88827382
    E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0053 2026-06-18/10:06







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