WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 15,10 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar sei das erste Geschäftsquartal stark gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Dem stehe aber eine niedrigere Bewertungsbasis im Segment Projektentwicklung gegenüber. Das Marktumfeld sei hier anspruchsvoll und es gebe politische Unwägbarkeiten rund um Erneuerbare Energien. Auch im Segment Stromerzeugung sei die Bewertungsbasis nun niedriger als zuvor./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 10,40EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: PNE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 15,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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