WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 15,10 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar sei das erste Geschäftsquartal stark gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Dem stehe aber eine niedrigere Bewertungsbasis im Segment Projektentwicklung gegenüber. Das Marktumfeld sei hier anspruchsvoll und es gebe politische Unwägbarkeiten rund um Erneuerbare Energien. Auch im Segment Stromerzeugung sei die Bewertungsbasis nun niedriger als zuvor./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 10,40EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: PNE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 15,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: PNE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 15,10
Währung: EUR
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