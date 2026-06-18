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    US-Iran-Verhandlungen am Freitag in der Schweiz

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen von USA, Iran und Vermittlern in Luzern
    • Umsetzung des Rahmenabkommens und Verhandlungen
    • Öffnung der Straße von Hormus und Ende der Blockade
    Stand jetzt - US-Iran-Verhandlungen am Freitag in der Schweiz
    Foto: Jan Woitas - dpa

    GENF (dpa-AFX) - Das Treffen zwischen Vertretern der USA, des Irans und der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan findet nach Angaben des Schweizer Außenministeriums Stand heute am Freitag nach wie vor statt. Dabei soll es um erste Verhandlungen zur Umsetzung des Rahmenabkommens gehen, das beide Seiten bereits unterzeichnet haben, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

    Die Situation sei aber höchst dynamisch. Die Pläne könnten sich auch jederzeit ändern, fügte er hinzu. Stand jetzt war das Treffen im Bürgenstock Resort bei Luzern geplant, das in katarischen Händen ist.

    Das USA-Iran-Rahmenabkommen trat nach Angaben aus der Nacht von Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Es geht unter anderem um die Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Seeblockade. Die USA wollen nach US-Darstellung zudem Ausnahmegenehmigungen für den Export iranischen Rohöls erteilen und iranische Vermögenswerte im Ausland freigeben. Eine endgültige Vereinbarung, auch zum Streit um das umstrittene iranische Atomprogramm, soll im Rahmen weiterer Verhandlungen innerhalb von 60 Tagen erzielt werden./oe/DP/stw





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