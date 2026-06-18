Trump kapituliert gegenüber dem Iran ausgerechnet in Versailles und gesteht dabei den Grund: zu niedrige Bestände an Öl! Und mit Kevin Warsh kommt eine ganz andere US-Notenbank Fed: er nimmt die Bekämpfung der Inflation sehr ernst (daher die ständige Betonung der Preisstabilität) - nun preisen die Märkte verstärkt eine zeitnahe Anhebung der Zinsen ein (40%-Wahrscheinlichkeit im Juli). Aber Warsh erhöht auch die Unsicherheit, wie die Fed zukünftig vorgehen wird - das war ein Grund, warum die Aktienmärkte gestern nach seiner PK fielen. Im Fokus der Wall Street heute aber auch das Trump-Debakel, das er durch die Unterzeichnung des "Deals" in Versailles symbolisch alles noch viel schlimmer macht!

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Das Video "Trump-Kapitulation in Versailles - wegen Öl!" sehen Sie hier..