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    Trump-Kapitulation in Versailles - wegen Öl!

    Und mit Kevin Warsh kommt eine ganz andere US-Notenbank Fed: er nimmt die Bekämpfung der Inflation sehr ernst (daher die ständige Betonung der Preisstabilität) - nun preisen die Märkte verstärkt eine zeitnahe Anhebung de

    Trump kapituliert gegenüber dem Iran ausgerechnet in Versailles und gesteht dabei den Grund: zu niedrige Bestände an Öl! Und mit Kevin Warsh kommt eine ganz andere US-Notenbank Fed: er nimmt die Bekämpfung der Inflation sehr ernst (daher die ständige Betonung der Preisstabilität) - nun preisen die Märkte verstärkt eine zeitnahe Anhebung der Zinsen ein (40%-Wahrscheinlichkeit im Juli). Aber Warsh erhöht auch die Unsicherheit, wie die Fed zukünftig vorgehen wird - das war ein Grund, warum die Aktienmärkte gestern nach seiner PK fielen. Im Fokus der Wall Street heute aber auch das Trump-Debakel, das er durch die Unterzeichnung des "Deals" in Versailles symbolisch alles noch viel schlimmer macht!

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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