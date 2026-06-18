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    CtrlS sichert sich eine Zusage in Höhe von 7.000 Crore Rupien von CPP Investments zum Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur in Indien

    Bei einer Pre-Money-Bewertung von 44.914 Crore INR (6,6 Mrd. kanadische Dollar)

    3.000 Crore INR (441 Millionen kanadische Dollar) des Erlöses sollen zur Gründung eines Joint Ventures verwendet werden

    HYDERABAD, Indien, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- CtrlS Datacenters Ltd. gab heute seine strategische Partnerschaft mit Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) bekannt. CPP Investments wird bis zu 7.000 Crore INR (1 Milliarde kanadische Dollar) investieren, um das künftige Wachstum von CtrlS im schnell wachsenden indischen Sektor für digitale Infrastruktur zu finanzieren.

    Im Rahmen der Partnerschaft wird CPP Investments 4.000 Crore INR (588 Millionen kanadische Dollar) investieren, um eine Beteiligung von 8,2 % an CtrlS zu erwerben, was das Vertrauen in die Marktführerschaft, die operative Exzellenz und die langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens unterstreicht. Darüber hinaus werden CPP Investments und CtrlS ein Joint Venture gründen, um Hyperscale-Rechenzentrumskomplexe in ganz Indien zu entwickeln. CPP Investments hat bis zu 3.000 Crore INR (441 Millionen kanadische Dollar) für das Joint Venture zugesagt und wird einen Anteil von 48 % halten, während CtrlS 52 % übernehmen wird.

    Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation zu beschleunigen, um der steigenden Nachfrage von Hyperscalern, Cloud-Diensten, KI-Anwendungen und Indiens rasant wachsender digitaler Wirtschaft nachzukommen.

    Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von CtrlS Datacenters, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Indiens KI-Moment ist nicht erst in Sicht, er ist bereits da. Die Signale der Nachfrage nach Hyperscalern, Cloud-Dienstleistern und Unternehmen sind klar und unmissverständlich. Im Laufe der Jahre hat sich CtrlS auf Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und langfristiges Wachstum konzentriert. Unsere Partnerschaft mit CPP Investments bekräftigt diese Werte. Gemeinsam erweitern wir nicht nur die Kapazitäten, sondern setzen auch den Maßstab für KI-fähige Infrastruktur in einem der weltweit bedeutendsten digitalen Märkte."

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