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    CANCOM SE Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 18.06.2026

    Am 18.06.2026 ist die CANCOM SE Aktie, bisher, um -5,20 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CANCOM SE Aktie.

    Besonders beachtet! - CANCOM SE Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 18.06.2026
    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE ist ein IT-Systemhaus und Digitalisierungsdienstleister mit Fokus auf Cloud, Managed Services, IT-Infrastruktur und Security für B2B-Kunden, v. a. Mittelstand und öffentliche Hand. Starke Stellung im deutschsprachigen Markt. Wichtige Wettbewerber: Bechtle, Computacenter, Dimension Data, T-Systems. USP: integrierte Hybrid-IT-/Cloud-Konzepte, Managed-Services-Kompetenz und Branchenfokus in DACH.

    CANCOM SE aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.06.2026

    Mit einer Performance von -5,20 % musste die CANCOM SE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der CANCOM SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,38 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,20 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CANCOM SE-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,22 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,27 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CANCOM SE einen Rückgang von -6,45 %.

    Während CANCOM SE deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %. Damit gehört CANCOM SE heute zu den auffälligeren Werten.

    CANCOM SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,97 %
    1 Monat -3,27 %
    3 Monate +11,22 %
    1 Jahr -11,65 %
    Stand: 18.06.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur CANCOM SE Aktie

    Es gibt 29 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 708,43 Mio.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 18.06. - CAC 40 stark +1,19 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    CANCOM: 1,00 € Dividende, Aktienrückkauf und Fokus auf KI-Wachstum


    CANCOM SE hat in der vergangenen Woche mehrere für Investoren relevante Signale gesetzt: Auf der Hauptversammlung am 17. Juni bestätigten die Aktionäre mit großer Mehrheit die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat, darunter die Ausschüttung einer …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bechtle, Capgemini und Co.

    Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,30 %. Capgemini notiert im Minus, mit -0,10 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -0,86 %. Accenture Registered (A) legt um +1,25 % zu

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    Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CANCOM SE

    -5,95 %
    -3,75 %
    -3,17 %
    +10,35 %
    -12,26 %
    -10,22 %
    -50,77 %
    +5,47 %
    +683,25 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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