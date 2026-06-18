Broadcom jetzt "aggressiv kaufen", sagt JPMorgan

Nach Angaben der US-Bank verläuft die Entwicklung der Tensor Processing Unit v9 im fortschrittlichen 2-Nanometer-Verfahren weiterhin planmäßig. Damit widerspricht JPMorgan jüngsten Spekulationen über mögliche Verzögerungen oder gar eine Streichung des Projekts, die in den vergangenen Wochen für Unsicherheit gesorgt hatten.

Die Aktie von Broadcom hat am Mittwoch deutlich zugelegt, nachdem JPMorgan Anlegern geraten hatte, den Chipkonzern auf dem aktuellen Kursniveau "aggressiv zu kaufen". Auslöser der bullishen Einschätzung sind neue Erkenntnisse zum gemeinsam mit Google entwickelten KI-Chipprogramm der nächsten Generation.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Broadcom-Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen. Im Tagesverlauf legte das Papier zeitweise um mehr als sechs Prozent zu und schloss rund 4,3 Prozent im Plus. Im nachbörslichen Handel setzte sich die Aufwärtsbewegung fort.

JPMorgan sieht den Marktwert von Broadcom weiterhin durch mehrere Faktoren unterschätzt. Dazu zählen die starke Position des Unternehmens bei fortschrittlichen Packaging-Technologien, das umfangreiche Portfolio an geistigem Eigentum sowie die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit bei neuen Chipdesigns.

Die Analysten bestätigten ihr "Overweight"-Rating und bekräftigten das Kursziel von 580 US-Dollar. Gegenüber dem jüngsten Schlusskurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent.

Erst im vergangenen Monat war die Aktie unter Druck geraten, nachdem Berichte über mögliche Verzögerungen bei den gemeinsam mit Google entwickelten KI-Chips aufgekommen waren. Die TPU-v9-Prozessoren sollen das Training und den Betrieb großer generativer KI-Modelle unterstützen.

Mit ihrer positiven Einschätzung steht JPMorgan nicht allein da. Von 48 Analysten, die Broadcom beobachten, empfehlen 44 die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "starken Kauf" ein. Lediglich vier Experten raten zum Halten.

Parallel treibt Broadcom sein Schuldenmanagement voran. Aufgrund der hohen Nachfrage erhöhte der Konzern das Volumen seines laufenden Anleiherückkaufprogramms von 2,5 auf 3 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 350,9EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.





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