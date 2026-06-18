SpaceX-IPO und Fed-Entscheid setzen KI-Aktien unter Druck

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursdruck auf Nvidia, Apple und Microsoft in den Wochen vor dem 12. Juni 2026 war kein Stimmungsproblem — sondern das direkte Ergebnis der größten Kapitalumschichtung, die die Börse je gesehen hat. Wer SpaceX, Oracle oder Alphabet zeichnen wollte, musste vorher verkaufen. Das ist die Mechanik hinter der Rotation — und sie ist noch nicht abgeschlossen.

185 Milliarden Dollar suchten einen neuen Platz

Oracle lieferte in der Woche vor dem SpaceX-IPO Zahlen, die vor zwei Jahren noch als Phantasterei abgetan worden wären: Umsatz plus 21 Prozent, Cloud-Infrastruktur plus 93 Prozent. Trotzdem fiel die Aktie — weil Oracle gleichzeitig die Investitionen auf 70 Milliarden Dollar anhob und sich 20 Milliarden davon über neue Aktien holte. Der freie Cashflow lag im Geschäftsjahr 2026 bei minus 23,7 Milliarden Dollar.

Eine Etage tiefer SuperMicro: Der Serverbauer sammelte 7 Milliarden Dollar über neue Aktien ein, die Aktie verlor fast 20 Prozent. Alphabet hatte zuvor knapp 85 Milliarden eingesammelt. Am 12. Juni brachte SpaceX weitere 75 Milliarden Dollar an die Börse — beim festgesetzten Emissionspreis von 135 Dollar, vorbörslich bereits über 180 Dollar gehandelt. Ich habe gezeichnet und meine Position so schnell wie möglich wieder verkauft.

Das Angebot an Aktien wuchs damit rasant. Wer einen dieser Titel hält und sich fragt, warum der Kurs in den Wochen zuvor unter Druck stand, hat jetzt eine Antwort: Er stand nicht wegen schlechter Fundamentaldaten unter Druck — er stand im Weg des größten Kapitalzugs der Börsengeschichte.

Haben Sie diese Rotation in Ihrem Depot gespürt — oder hielten Sie den Druck auf KI-Aktien für ein Stimmungsproblem? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Fed-Entscheid vom 17. Juni: Wende, aber kein Freifahrtschein

Kevin Warsh hat in seiner ersten Sitzung als Fed-Chef den Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen — zum vierten Mal in Folge. Damit bestätigt sich meine These: Die Inflation in den USA ist kein breites Preisproblem, sondern ein Ölpreisphänomen. Die US-Kernrate ohne Energie stieg im Mai nur um 2,9 Prozent — weniger als erwartet. Transportdienstleistungen gaben sogar nach.

Der Dot Plot zeigt allerdings, dass die Fed-Mitglieder gespalten sind: 9 von 18 votieren für eine Zinsanhebung im zweiten Halbjahr, ebenso viele für unveränderte oder sinkende Zinsen. Der Handlungsspielraum hängt davon ab, wie schnell sich die Energiepreise nach der vorläufigen Einigung zwischen den USA und dem Iran normalisieren. Wenn 80 Prozent des Inflationsdrucks am Ölpreis hängen und die Straße von Hormus wieder offen ist, verändert das die Ausgangslage fundamental.

Das Anlegersentiment war zuletzt auf -1,6 gefallen, die Shortquote so hoch wie selten zuvor — nur sieben Mal in 20 Jahren vergleichbar hoch, mit einem durchschnittlichen DAX-Anstieg von 12,3 Prozent in den folgenden sechs Monaten. Stark abgesicherte Anleger müssen bei positiven Nachrichten ihre Absicherungen auflösen — das verstärkt den Kaufdruck zusätzlich.

Anthropic im Oktober: Der nächste Druckpunkt steht im Kalender

SpaceX ist nicht das Ende. Anthropic hat am 1. Juni 2026 vertraulich eine S-1 bei der SEC eingereicht — der Nasdaq-IPO ist für Oktober 2026 geplant, bei einer Bewertung von knapp einer Billion Dollar. Wer Nvidia, Apple oder Microsoft im Depot hält, hat vier Monate Luft — aber auch vier Monate, in denen das Thema Kapitalabzug durch neue Emissionen immer wieder aufflackern wird.

Die Rotation findet dabei nicht nur von KI zu defensiven Aktien statt, sondern auch innerhalb der KI-Branche selbst. Analysten haben die Schätzung für Halbleiterfertigungsanlagen im laufenden Jahr auf 145 Milliarden Dollar angehoben — ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ausrüster wie KLA, Applied Materials oder Lam Research verdienen unabhängig davon, welcher Chiphersteller am Ende gewinnt. Die klassische Schaufelverkäufer-Position — und strukturell robuster als ein direktes Bet auf Nvidia allein.

Ich halte derzeit 15 Prozent Cash im Portfolio und bin damit in der Lage, jederzeit zuzugreifen. Der akute Kapitalabzug rund um den SpaceX-IPO ist verdaut — wer den nächsten Druckschub im Oktober nicht auf dem Radar hat, wird erneut überrascht sein.

Sehen Sie in der aktuellen Lage nach SpaceX-IPO und Fed-Entscheid eher eine Einstiegschance für KI-Aktien — oder überwiegt für Sie die Vorsicht mit Blick auf den Anthropic-IPO im Oktober? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.