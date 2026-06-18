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    Hegseth kündigt Überprüfung der US-Truppenpräsenz an

    Für Sie zusammengefasst
    • Sechsmonatige Prüfung der US-Truppenpräsenz in Europa
    • Nato in ein echtes Militärbündnis mit Abschreckung verwandeln
    • Europa muss Führung für eigene Verteidigung übernehmen
    Hegseth kündigt Überprüfung der US-Truppenpräsenz an
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat eine umfassende Untersuchung der US-Truppenpräsenz in Europa angekündigt. Dazu werde es eine sechsmonatige Überprüfungsphase geben, sagte er beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.

    Hegseth kritisierte, es gebe Rückschläge bei der Stärkung der Nato, auch wenn einige Staaten ihr Engagement und Militärausgaben deutlich gesteigert hätten. "Und deshalb verstärken wir unsere Bemühungen, die Nato zu dem zu machen, was sie immer sein sollte: ein ausgewogenes Bündnis, in dem Europa die Führung für seine eigene Verteidigung übernimmt: Nato 3.0", sagte er.

    Viel zu lange sei die Nato "ein Papiertiger und eine Einbahnstraße" gewesen. "Damit ist jetzt Schluss", sagte Hegseth. Nötig sei es, die Nato wieder in ein echtes Militärbündnis zu verwandeln, das sich auf militärische Stärke und glaubwürdige Abschreckung konzentriere. Die Stärke des Bündnisses stamme nicht von Komitees und kleinen Flaggen auf den Tischen, sondern von "Kriegern".

    Es gebe Schritte in die richtige Richtung, aber auch echte Rückschläge, "die wir nicht ignorieren können", sagte der US-Minister. Und: "Trotz all unserer Klarheit scheinen zu viele Hauptstädte unserer Verbündeten noch immer etwas misszuverstehen."

    Er kritisierte: "Einige der größten Volkswirtschaften der Nato, einige unserer reichsten Länder, Verbündete, die am liebsten über die regelbasierte internationale Ordnung und das Zusammenstehen von Mittelmächten sprechen, scheinen immer noch zu glauben, dass die Ära des Trittbrettfahrens weitergeht."/cn/DP/stk







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