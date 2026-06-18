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    AKTIE IM FOKUS

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    Tonies-Rally geht weiter dank Mittelfristzielen - Mehrjahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien steigen über 13 Euro nach Rallye stark
    • Umsatz bis 2030 verdoppeln Marge 16 bis 18 Prozent
    • Kursziel auf 17,25 Euro erhöht Wachstum sichtbar
    AKTIE IM FOKUS - Tonies-Rally geht weiter dank Mittelfristzielen - Mehrjahreshoch
    Foto: 916319805

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tonies setzen ihren jüngsten Aufwärtstrend am Donnerstag nach neuen Mittelfristzielen fort. Standen sie vor einer Woche noch unter 11 Euro auf Abstand zum Mehrjahreshoch, schraubten sie dieses nun über die 13-Euro-Marke nach oben. Mit zuletzt 12,48 Euro verringerten sich die Tagesgewinne dann aber wieder auf weniger als ein Prozent.

    Wie der auf Musikboxen spezialisierte Spielwarenhersteller zum Kapitalmarkttag mitteilte, soll sich der Umsatz bis 2030 nach der erfolgreichen Einführung der "Toniebox 2" verdoppeln. Die operative Marge will das Unternehmen mittelfristig auf 16 bis 18 Prozent steigern.

    Experte Sinan Doganli von Oddo BHF hält den Weg zu nachhaltigem Wachstum und einer höheren Profitabilität für glaubwürdig. Ein anderer Börsianer sprach von ehrgeizigen, aber realistischen Mittelfristzielen eines Unternehmens, das neuerdings bei Investoren wieder auf größeres Interesse stoße. Ausdruck dessen ist, dass die Aktien ihr Kursplus binnen gut einer Woche auf bis zu ein Viertel ausgeweitet haben.

    Experte Oliver Wojahn vom Analysehaus MWB bezeichnete den strategischen Weg des Unternehmens als ambitioniert und nahm diesen zum Anlass, um das Kursziel im Rahmen seiner bestätigten Kaufempfehlung von 14 auf 17,25 Euro anzuheben. Die internationale Expansion des Unternehmens sei profitabel und werde "durch ein hochgradig skalierbares Plattformmodell vorangetrieben" - mit erheblichem Potenzial vor allem in den USA./tih/err/jha/

    tonies Registered (A)

    -1,12 %
    +23,16 %
    +24,57 %
    +19,56 %
    +120,95 %
    +146,33 %
    +22,52 %
    +26,92 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
    tonies Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 12,26 auf Tradegate (18. Juni 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +23,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR.





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