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    China begrüßt Abkommen zwischen USA und Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • China begrüßt US-Iran Rahmenabkommen und Waffenruhe
    • Peking ruft zu Einhaltung der Vereinbarungen auf
    • Abkommen sofort wirksam finale Einigung binnen 60 Tagen
    China begrüßt Abkommen zwischen USA und Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - China hat das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs begrüßt. Die Unterzeichnung des Memorandums der ersten Phase sei "von positiver Bedeutung für die Entspannung der Lage und die Festigung der Waffenruhe", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. China hoffe, dass alle beteiligten Parteien den Geist der Vereinbarung wahrten und ihre Zusagen einhielten. Probleme ließen sich nicht mit Waffengewalt lösen.

    Zugleich rief Peking beide Seiten auf, die Verhandlungen der zweiten Phase mit einer "rationalen und pragmatischen Haltung" anzugehen. China werde weiterhin eine aktive und konstruktive Rolle spielen.

    Das USA-Iran-Rahmenabkommen ist nach Angaben aus der Nacht von Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft getreten. Eine endgültige Vereinbarung, auch zum Streit um das iranische Atomprogramm, soll im Rahmen weiterer Verhandlungen innerhalb von 60 Tagen erzielt werden./jpt/DP/jha






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