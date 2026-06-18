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    Neue Studiendaten

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    Roche vor Durchbruch: Jetzt winkt eine Milliardenchance

    Die US-Arzneimittelbehörde prüft eine neue Roche-Kombination gegen aggressiven Lymphdrüsenkrebs. Studiendaten zeigen deutliche Vorteile für Patienten.

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    Neue Studiendaten - Roche vor Durchbruch: Jetzt winkt eine Milliardenchance
    Foto: Udo Herrmann - picture alliance / CHROMORANGE

    Der Pharmakonzern Roche hat einen wichtigen Schritt für eine neue Behandlung von aggressiven Lymphomen in den USA geschafft. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den ergänzenden Zulassungsantrag für die Kombination der Krebsmedikamente Lunsumio VELO und Polivy angenommen. Die Therapie richtet sich an Erwachsene mit großzelligem B-Zell-Lymphom, eine aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs, deren Erkrankung nach mindestens einer vorherigen Behandlung zurückgekehrt ist oder nicht auf die Therapie angesprochen hat.

    Die Behörde will laut Roche bis zum 9. Februar 2027 über eine Zulassung entscheiden.

    Deutlich bessere Studiendaten

    Grundlage des Antrags sind Ergebnisse der Phase-III-Studie SUNMO. Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 23,2 Monaten senkte die Kombination das Risiko für Krankheitsfortschritt oder Tod um 59 Prozent im Vergleich zur bisherigen Standardtherapie aus Rituximab, Gemcitabin und Oxaliplatin.

    Zugleich stieg die Zeit, in der die Krankheit nicht weiter voranschritt, auf 11,5 Monate. In der Vergleichsgruppe lag dieser Wert bei lediglich 3,8 Monaten. Das Sicherheitsprofil entsprach den bekannten Eigenschaften der eingesetzten Medikamente. Schwere Fälle eines Zytokin-Freisetzungssyndroms, also eine teils starke Reaktion des Immunsystems, traten nur selten auf.

    Aktualisierte Daten, die jüngst auf den Kongressen der American Society of Clinical Oncology und der European Hematology Association vorgestellt wurden, bestätigten den klinischen Nutzen der Kombination auch bei längerer Nachbeobachtung. Neue Sicherheitssignale wurden nicht beobachtet.

     

    Hoffnung auf chemotherapiefreie Behandlung

    "Das rezidivierte oder refraktäre großzellige B-Zell-Lymphom ist eine aggressive Erkrankung und stellt daher einen der größten ungedeckten Bedarf in der Lymphombehandlung dar", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche. Sollte die Therapie zugelassen werden, könne die Kombination eine wichtige chemotherapiefreie und ambulant einsetzbare Behandlungsoption darstellen und die Behandlungsergebnisse verbessern.

    Auch Tara M. Graff, Forschungsleiterin bei Mission Cancer and Blood, sieht Potenzial: "Bei der Behandlung des großzelligen B-Zell-Lymphoms stellt die Zweitlinienbehandlung ein entscheidendes Zeitfenster dar, in dem wir schnell mit wirksamen Therapien handeln müssen." Viele moderne Behandlungen seien für Patienten mit organisatorischen oder geografischen Hürden verbunden. Deshalb werde mehr Bedarf an ambulant verfügbaren und chemotherapiefreien Therapien gesehen.

    Zugang zu Therapien verbessern

    Nach Angaben der Lymphoma Research Foundation werden in den USA jedes Jahr mehr als 18.000 Menschen neu mit großzelligen B-Zell-Lymphomen diagnostiziert. Bis zu 40 Prozent der Patienten erleiden nach einer ersten Behandlung einen Rückfall oder sprechen nicht ausreichend auf die Therapie an.

    "Der Umgang mit einem rezidivierten oder refraktären großzelligen B-Zell-Lymphom kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere für Patienten, die nicht in der Nähe eines großen akademischen Zentrums wohnen", sagte Meghan Gutierrez, Vorstandschefin der Stiftung. Die mögliche neue Kombination könne den Zugang zu Behandlungen verbessern, da Patienten wohnortnäher versorgt werden könnten.

    Mit der nun gestarteten FDA-Prüfung rückt für Roche damit eine weitere mögliche Erweiterung seines Onkologie-Portfolios in greifbare Nähe. Das Unternehmen setzt im Bereich der Hämatologie bereits seit Jahren auf innovative Antikörpertherapien und baut seine Position in diesem Markt weiter aus.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 354,3EUR auf TTMzero (11. Juni 2026, 15:20 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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