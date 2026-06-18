Infineon Technologies - Aktie zieht deutlich an - 18.06.2026

Die Infineon Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,68 % auf 79,92€ zulegen. Das sind +3,57 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,92€, mit einem Plus von +4,68 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Infineon Technologies über einen Zuwachs von +91,47 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +2,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +104,03 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,76 % 1 Monat +18,98 % 3 Monate +91,47 % 1 Jahr +122,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 18.06.2026, 11:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Insider- und institutionelle Verkäufe, Befürchtungen einer Topbildung und hohe Bewertung, Gewinnmitnahmen mit möglichen Rücksetzern bis rund 60 €, Sensitivität gegenüber Fed- und Tech-Nachrichten sowie gegenläufige Fundamentaldaten durch frühe Inbetriebnahme einer neuen Fabrik, Kapazitätserweiterung und ein erhöhtes Goldman-Kursziel von 88 €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 103,98 Mrd. € wert.

Der Dax hat es auch am Donnerstag nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkte geschafft. Auch wenn die US-Währungshüter den Markt auf höhere Zinsen einstellten, startete der deutsche Leitindex in dieser Woche schon den dritten Versuch, die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 18.06.2026 / 09:53 CET/CEST …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,18 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,58 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,58 %. ON Semiconductor legt um +2,36 % zu NIO notiert im Plus, mit +1,48 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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