Autobranche leidet weiter unter BMW-Gewinnwarnung

...sind alle nice, kommt nur drauf an, wann dies schnallen, das die Party vorbei ist und das die sparen und modernisieren müssen. Und net immer rumjammern: "China da, China dort und nachmals China"-ich kann den Schmarrn schon nicht mehr hören (in den 90ern waren es die Japaner, danach kamen die Koreaner mit Hyundai & Kia - und schau, die deutschen Autokonzerne leben alle noch......) - IMHO.





Hier eine Einschätzung zu VW, Porsche, BMW & Co - is schon 6 Monate alt, aber noch immer fundamental gut

(ich bin ein Harry Fan seit der Bankenkrise 2009, einfach mal reinhören):









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.....man sollte sich halt hier nicht von Emotionen leiten lassen. Es ist vollkommen egal, ob BMW einen M3 bringt oder Volvo einen EX60 Elektro. Am Ende des Tages zählt die Bilanz und der Gewinn. CapEX, OpEX, FCF, EBITDA, EPS und KGV (außer du heißt Tesla, da ist das KGV der Börse und der Fr. Wood anscheinend scheißegal). VW baut so wie Volvo oder nun auch BMW Überkapazitäten beim Personal ab (früher haben wir gesagt der "Wasserkopf") und hoffentlich werden sich die europäischen Autobauer auch für sich selbst darüber im Klaren, das die überbordende Verwaltung wie zig Händleraudits, noch mehr Agenturen für noch mehr sinnlose Werbung die gar nicht wahrgenommen wird und noch mehr Direktorenposten, die eh keine Sau braucht (man verzeihe mir die harten Worte!) nichts bringt. Und da sinds alle gleich, als ob Einer vom Anderen abschreiben würde. Beim zugekauften und eigenem Personal kannst am meisten einsparen, und dann fehlen bei beinahe allen europäischen Lieferwerken noch immer effiziente Megapressen (außer bei Tesla und Volvo Car, die Volvos hatten einen "Spion" zu Tesla geschickt und den dann wieder nach knapp 2 oder 3 Jahren retourgekauft um auf Megapressfertigung umzusteigen! Nix verwerfliches, auch Opel , Volvo usw. und andere fuhren vor 100 Jahren nach Amerika, um sich beim Henry Ford das Fließband für die Massenferigung von Autos abzugucken!).





Mit großem Bedauern stelle ich fest, das sich die DEUTSCHE PRESSE zu tode jammert (armselig), wenn es um Autos und Mobilität geht. Etwas mehr positive Gedanken, nicht alles schlechtmachen und runterreden, net rummjammern wenn mal 150.000 Leute marschieren....ihr habts in Europa eh Fachkräftemangel und den Pillenknick, wer da nix findet will eh nix arbeiten, grob aber ehrlich gesagt. Und ja, ein Auto ist halt ein emotianles Trum, das verkaufst halt nicht per Mausklick ohne Rabatt im Internet wie Energieschokoriegel! Genau hier geht wichtige Flexibilität verloren. Die Kunde wollen und brauchen persönliche Ansprache in Europa und Nordamerika-das ist hier nicht Klick and Buy bei Amazon. Auch brauchst ein Lobby-also: Mehr Achtung einem Marken-Händler gegenüber - der seine Stunden und Lebenszeit investiert um als meiner Meinung nach erster Markenbotschafter dem Kunden gegenüber emotional zu fungieren (in Europa und USA) - wäre da manchmal angebracht......noch dazu, wo sich viele der Vertragspartner dazu entschieden haben, für BMW die neue CI durchzuziehen (teuer!) oder bei VW für jede der Automarken einen eigenen "Tempel" hinstellen sollen! Wer bitte sagt, das nicht ein Skoda neben einem VW stehen darf oder ein Volvo neben einem Polestar-im selben Schauraum! Daran happerts in erster Linie gewaltig, da sich der Bürokratieapparat in den Autokonzernen wirklich verzweifelt versucht, sich selbst durch SCHRANKEN, unsinnigen Verpflichtungen usw. aufrechtzuerhalten. Darum schätze ich es, wenn ein BMW sagt: "Ich räum jetzt auf und werde schlanker" oder VW eben Personal abbaut oder Hakan bei Volvo mal 3000 Mitarbeiter abbaut (alles überbordende Bürokratie, die kein Schwein braucht, auch wenn man sich intern in den Auto-Konzernen ein ruhiges Leben machen kann....aber ja, da ist wohl jeder anderer Meinung dazu). Mal schauen, weist wo das fiktive Kursziel vom Harry da oben liegt für VW? 250, 550 und 750 in 10 Jahren glaub ich...jetzt kannst sagen: "selbe Luftnummer wie Bitcoin bei 550.000, gell?".

Aber schau ma mal, wie die alle die Transfusion zu neuen Konzernen mit weniger Personal und besserer Fertigung schaffen....von den Chinesen werden die sicher nicht überollt, sondern von der eigenen Bürokratie...aber das ist nur meine unbedeutende bescheidene Meinung (und der Hans Peter Porsche würde mir da nun beipflichten). So long, viel Spaß hier noch und alles GUTE - lg K.



