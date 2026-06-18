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    AKTIEN IM FOKUS

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    Autobranche leidet weiter unter BMW-Gewinnwarnung

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW-Gewinnwarnung belastet Europas Autowerte stark
    • Mercedes auf Jahrestief, Verluste fast ein Viertel
    • Analysten senken Prognosen und Kursziele für BMW
    AKTIEN IM FOKUS - Autobranche leidet weiter unter BMW-Gewinnwarnung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Autowerte haben nach der jüngsten Gewinnwarnung von BMW auch am Donnerstag einen schweren Stand. Experte Jose Asumendi von JPMorgan hatte die Prognosesenkung der Münchner als "Weckruf" bezeichnet. Nach den BMW-Aktien tags zuvor rutschten am Donnerstag auch Papiere von Mercedes auf einen Tiefststand seit Herbst 2020. dabei verloren sie 2,5 Prozent und weiteten ihr Jahresminus auf fast ein Viertel aus. Bei BMW sind es sogar 35 Prozent.

    Inzwischen kappten weitere Experten ihre Prognosen für BMW und damit auch ihre Kursziele. Christian Frenes von Goldman Sachs hält die Kursreaktion der BMW-Papiere auf die Prognosesenkung gleichwohl für übertrieben. Ihre Nettoliquidität (Net Industrial Cash) liege inzwischen über ihrem Marktwert, so der Analyst.

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    Experte Henning Cosman von Barclays hatte bereits tags zuvor auf die negative Signalwirkung der Margenwarnung gerade auch für Mercedes hingewiesen. JPMorgan-Experte Asumendi hält momentan alle europäischen Premiumhersteller in China preislich nicht für konkurrenzfähig. Die Krise am chinesischen Automarkt wurde neben den Folgen des Iran-Kriegs als Grund des trüberen BMW-Ausblicks genannt./ag/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 60,60 auf Tradegate (18. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -10,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,85 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +14,69 %/+49,60 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BMWs Gewinnwarnung und deren Auswirkungen auf Kurs und Bewertung: China-Absatzschwäche und Margendruck, Analystenkürzungen, Debatten zu Dividende und Rückkäufen sowie Managementkritik, auffällige Insidertrades, charttechnischer Sell-off mit Unterstützungen bei rund 62/60/58,5/55 Euro und Diskussionen zu Turnaround- vs. Strukturrisiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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