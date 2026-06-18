OHB Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 18.06.2026

Die OHB Aktie ist bisher um -5,07 % auf 374,50€ gefallen. Das sind -20,00 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 374,50€, mit einem Minus von -5,07 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die OHB-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,55 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +6,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,34 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +250,67 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,77 % 1 Monat -10,34 % 3 Monate +56,55 % 1 Jahr +434,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Stand: 18.06.2026, 11:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um OHB-Kursentwicklung und Bewertung. Diskutiert wird die geplante Privatplatzierung mit KKR und Konsortialbanken, der dadurch drohende Kursdrück bis Juni und der geringe Free Float. Zudem dominieren fundamentale Lines: Pipeline >20 Mrd EUR, mittelfristige Umsatz-/EBITDA-Ziele, Verteidigungs-/Raumfahrtaufträge und mögliche nordamerikanische Partnerschaften, die OHB zum europäischen Raumfahrt-Champion machen könnten.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,19 Mrd. € wert.

OHB SE hat den Start einer groß angelegten Kapitalmaßnahme angekündigt: Geplant ist eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Bruttoerlösen von rund 500 Millionen Euro, verbunden mit einer Ausweitung des Streubesitzes. Formal erfolgt das Angebot als …

So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %. Airbus notiert im Plus, mit +3,47 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,69 %. Lockheed Martin verliert -0,15 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,44 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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