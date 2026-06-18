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    Besonders beachtet!

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    Mercedes-Benz Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 18.06.2026

    Am 18.06.2026 ist die Mercedes-Benz Group Aktie, bisher, um -3,14 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mercedes-Benz Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Mercedes-Benz Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 18.06.2026
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

    Mercedes-Benz Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Mercedes-Benz Group Aktie. Sie fällt um -3,14 % auf 45,25. Der Kursrückgang der Mercedes-Benz Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,14 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Mercedes-Benz Group Aktionäre einen Verlust von -16,65 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Mercedes-Benz Group einen Rückgang von -24,66 %.

    Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,29 %
    1 Monat -9,58 %
    3 Monate -16,65 %
    1 Jahr -8,66 %
    Stand: 18.06.2026, 11:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Mercedes-Benz Group Aktie. Die Diskussion fokussiert auf Abwärtstrend-Charakter, Zielmarken um 19,25 Euro und Einstiegsniveaus von 20–25 Euro. Technische Analysen deuten auf fortbestehenden Abwärtsdruck, während fundamentale Sorgen Absatzperspektiven und Belastungen durch China/USA-Beteiligungen umfassen. Als potenzielle Katalysatoren gelten Zollrücknahme sowie Spekulationen über einen chinesischen Übernehmer.

    Zur Mercedes-Benz Group Diskussion

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,62 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Mercedes-Benz Group

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,40 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -1,77 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,45 %.

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    Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mercedes-Benz Group

    -3,17 %
    -4,29 %
    -9,58 %
    -16,65 %
    -8,66 %
    -37,58 %
    -29,57 %
    -3,29 %
    +133,66 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
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