Sartorius Vz. Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 18.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von -5,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Sartorius Vz. Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 215,20€, mit einem Minus von -5,70 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Sartorius Vz.-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,09 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Sartorius Vz. einen Rückgang von -7,56 %.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,31 % 1 Monat +8,81 % 3 Monate +0,09 % 1 Jahr +8,76 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 18.06.2026, 11:18 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,06 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Sartorius Vz.

Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Merck notiert im Minus, mit -0,19 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Plus, mit +0,90 %. Waters Corporation verliert -0,39 %

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.