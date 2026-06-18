AUTO1 Group Aktie heute im Minus - 18.06.2026

Die AUTO1 Group Aktie ist bisher um -2,83 % auf 24,680€ gefallen. Das sind -0,720 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,90 %, geht es heute bei der AUTO1 Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AUTO1 Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +49,45 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +14,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AUTO1 Group auf -6,99 %.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,74 % 1 Monat +33,68 % 3 Monate +49,45 % 1 Jahr +11,62 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 18.06.2026, 11:18 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach mittelfristigen Zielvorgaben des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Diese hätten die jeweiligen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Nizla …

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 29,80 auf 33,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung ein strahlendes Bild gezeichnet, schrieb …

Die Aktie des Online-Fahrzeughändlers AUTO1 Group lief seit April stark nach oben. Diese Rallye basierte seit Mai nicht mehr auf neuen Zahlen, sondern auf großen Erwartungen. Eine wacklige Angelegenheit … aber gestern kamen die Zahlen, die die Bullen haben wollten.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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