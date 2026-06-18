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    Besonders beachtet!

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    AUTO1 Group Aktie heute im Minus - 18.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die AUTO1 Group Aktie bisher Verluste von -2,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Besonders beachtet! - AUTO1 Group Aktie heute im Minus - 18.06.2026
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.06.2026

    Die AUTO1 Group Aktie ist bisher um -2,83 % auf 24,680 gefallen. Das sind -0,720  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,90 %, geht es heute bei der AUTO1 Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AUTO1 Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +49,45 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +14,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AUTO1 Group auf -6,99 %.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,74 %
    1 Monat +33,68 %
    3 Monate +49,45 %
    1 Jahr +11,62 %
    Stand: 18.06.2026, 11:18 Uhr

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd. € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach mittelfristigen Zielvorgaben des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Diese hätten die jeweiligen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Nizla …

    UBS hebt Ziel für Auto1 auf 33,70 Euro - 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 29,80 auf 33,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung ein strahlendes Bild gezeichnet, schrieb …

    AUTO1 Group: Neuer Schwung nach dem Kapitalmarkttag


    Die Aktie des Online-Fahrzeughändlers AUTO1 Group lief seit April stark nach oben. Diese Rallye basierte seit Mai nicht mehr auf neuen Zahlen, sondern auf großen Erwartungen. Eine wacklige Angelegenheit … aber gestern kamen die Zahlen, die die Bullen haben wollten.

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    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUTO1 Group

    -2,76 %
    +14,74 %
    +33,68 %
    +49,45 %
    +11,62 %
    +214,08 %
    -31,71 %
    -35,42 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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