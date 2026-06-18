Quimbaya Gold - Ausdehnung der Gold-Silber-Gänge auf Tahami South bestätigt

Quimbaya Gold (CSE: QIM; Frankfurt: K05) hat auf seinem Tahami South-Projekt im kolumbianischen Segovia-Goldbezirk einen wichtigen exploratorischen Meilenstein erreicht. Durch die erfolgreiche Kombination erster Bohrergebnisse mit neuen geophysikalischen Bodendaten konnte das Unternehmen nachweisen, dass sich die anvisierten gold- und silberführenden Gangstrukturen unter einer flachen Überdeckung nach Nordosten fortsetzen. Diese Erkenntnisse bilden nun das Fundament für die präzise Zielauswahl des kommenden Phase-2-Bohrprogramms, das im dritten Quartal 2026 starten soll.

Die Auswertung der ersten Bohrphase lieferte den klaren Nachweis für ein strukturell kontrolliertes epithermales System. Quimbaya durchteufte in den S- und V-Gängen zwar schmale, aber vor allem beim Silber hochgradige Abschnitte. Hervorzuheben sind dabei 0,9 Meter mit 2,57 g/t Gold und starken 378,1 g/t Silber (Bohrloch TSDH-003, ab 362,9 m Tiefe) sowie ein weiterer Meter mit 0,77 g/t Gold und 528 g/t Silber (TSDH-007, ab 462,65 m Tiefe).

Quimbaya nutzt technische Mittel voll aus

Um den Verlauf dieser Zonen weiterzuverfolgen, zog das Unternehmen IP-, Widerstands- und Magnetikmessungen heran. Die daraus resultierenden Anomalien deuten auf verkieselte Zonen und erhöhte Sulfidgehalte hin – klassische Indikatoren für potenziell hochgradige Erzkörper (Shoots).

Geologisch liegt das Projekt äußerst vielversprechend: Tahami South befindet sich im selben goldführenden Trend wie die unmittelbar angrenzenden Großbetriebe von Aris Mining. Die geophysikalischen Daten halfen zudem dabei, die entscheidenden Gesteinsformationen genauer einzugrenzen. Von besonderem Interesse sind hierbei die jurassischen Intrusivgesteine des Segovia-Batholithen im Süden des Projektgebiets. Diese Formation ist für Investoren ein wichtiger Ankerpunkt, da sie den Großteil der lukrativen Goldlagerstätten des gesamten Distrikts beherbergt.

Für Investoren ist wichtig, dass Quimbaya innerhalb der Tahami-Liegenschaft zwei Projekte parallel vorantreibt. Neben Tahami South – wo die oben beschriebenen Gold- und hochgradigen Silberadern systematisch erweitert werden – führt das Unternehmen auch Bohrungen auf Tahami Center durch, einem Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyr-System. Jedes der beiden Projekte beherbergt mehrere eigenständige Explorationsziele, was Quimbaya vielfältige Entdeckungsmöglichkeiten bietet. Und die geplanten Bohrprogramme sind voll finanziert.

Mit dem Nachweis der nordöstlichen Streichrichtung der Gangsysteme verfügt das Management nun über eine exzellente Datengrundlage für die nächste Explorationsphase. Für Quimbaya Gold wird das Phase-2-Bohrprogramm ab dem dritten Quartal entscheidend sein, um zu überprüfen, ob sich aus den nun bestätigten, fortlaufenden Einzelstrukturen ein größeres, zusammenhängendes mineralisiertes System ableiten lässt.