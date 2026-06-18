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    Besonders beachtet!

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    Elmos Semiconductor Aktie gut behauptet +2,56 % - 18.06.2026

    Am 18.06.2026 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um +2,56 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor Aktie gut behauptet +2,56 % - 18.06.2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

    Elmos Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.06.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,56 % konnte die Elmos Semiconductor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +1,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 176,30. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Elmos Semiconductor einen Gewinn von +26,21 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +8,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,86 %. Im Jahr 2026 gab es für Elmos Semiconductor bisher ein Plus von +77,73 %.

    Während Elmos Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %. Damit gehört Elmos Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

    Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,50 %
    1 Monat -0,86 %
    3 Monate +26,21 %
    1 Jahr +127,74 %
    Stand: 18.06.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,03 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,80 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +4,49 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,67 %. ON Semiconductor legt um +2,36 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +2,64 %.

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    Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elmos Semiconductor

    +3,38 %
    +8,28 %
    -2,15 %
    +25,25 %
    +129,22 %
    +129,52 %
    +391,74 %
    +1.399,70 %
    +688,44 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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