Elmos Semiconductor Aktie gut behauptet +2,56 % - 18.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,56 % konnte die Elmos Semiconductor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +1,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 176,30€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Elmos Semiconductor einen Gewinn von +26,21 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +8,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,86 %. Im Jahr 2026 gab es für Elmos Semiconductor bisher ein Plus von +77,73 %.

Während Elmos Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %. Damit gehört Elmos Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,50 % 1 Monat -0,86 % 3 Monate +26,21 % 1 Jahr +127,74 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 18.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,03 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Das erste Quartal 2026 war für den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund geprägt von einem herausfordernden Marktumfeld – aber auch von gezielten strategischen Weichenstellungen für die kommenden Monate. Ende März haben wir begonnen, das Portfolio konsequent umzubauen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,80 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +4,49 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,67 %. ON Semiconductor legt um +2,36 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +2,64 %.

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Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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