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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens Energy weiter erholt - Bericht über Abspaltungspläne

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurserholung von Siemens Energy bis 50-Tage-Linie
    • Profit durch KI-Boom wegen Rechenzentren
    • Mega-Abspaltung für Kompressoren und Dampfturbinen
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Energy weiter erholt - Bericht über Abspaltungspläne
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben ihre Kurserholung am Donnerstag bis an ihre 50-Tage-Linie fortgesetzt. Dabei gewannen die Papiere des Dax-Konzerns bis zu 4 Prozent, nachdem Werte rund um Künstliche Intelligenz (KI) tags zuvor in den USA schon stark gewesen waren. Siemens Energy profitiert im Zuge des KI-Booms insbesondere vom Energiebedarf der dafür notwendigen Rechenzentren.

    Am Mittag erhielten die Papiere kurzzeitig frischen Schwung. Denn laut dem "Manager Magazin" winkt den Anlegern in Form einer "Mega-Abspaltung" ein weiteres Zuckerbrot. Es gehe um das Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen, und Ziel sei neben höheren Konzernmargen insbesondere ein Mehrwert für die Aktionäre, berichtet das Magazin aus ihnen vorliegenden Unterlagen./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,28 % und einem Kurs von 167,9 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +23,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 136,03 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +2,78 %/+32,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Siemens Energy: Technische Signale deuten eine Erholung an, 138–140 € gelten als Unterstützung, 150 € als Schlüsselmarke. Hohe Volumina und Rebounds sprechen für Gegenbewegung/Short-Covering. Fundamentale Debatten drehen sich um Auftragsbestand (~125 Mrd. €) vs. Marktkapitalisierung und mögliche Rückkäufe; CFO-Info in London wird erwartet; Zielzone 158–160 € wird diskutiert.

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