Siemens Energy weiter erholt - Bericht über Abspaltungspläne

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,28 % und einem Kurs von 167,9 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +23,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 136,03 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +2,78 %/+32,15 % bedeutet.