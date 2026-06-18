AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy weiter erholt - Bericht über Abspaltungspläne
- Kurserholung von Siemens Energy bis 50-Tage-Linie
- Profit durch KI-Boom wegen Rechenzentren
- Mega-Abspaltung für Kompressoren und Dampfturbinen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben ihre Kurserholung am Donnerstag bis an ihre 50-Tage-Linie fortgesetzt. Dabei gewannen die Papiere des Dax-Konzerns bis zu 4 Prozent, nachdem Werte rund um Künstliche Intelligenz (KI) tags zuvor in den USA schon stark gewesen waren. Siemens Energy profitiert im Zuge des KI-Booms insbesondere vom Energiebedarf der dafür notwendigen Rechenzentren.
Am Mittag erhielten die Papiere kurzzeitig frischen Schwung. Denn laut dem "Manager Magazin" winkt den Anlegern in Form einer "Mega-Abspaltung" ein weiteres Zuckerbrot. Es gehe um das Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen, und Ziel sei neben höheren Konzernmargen insbesondere ein Mehrwert für die Aktionäre, berichtet das Magazin aus ihnen vorliegenden Unterlagen./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,28 % und einem Kurs von 167,9 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +23,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 136,03 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +2,78 %/+32,15 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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https://trading-treff.de/index/siemens-energy-aktie-25-milliarden-fuer-north-sea-connector-2
Will nicht nerven...aber diese Einschätzung halte ich fūr sehr interessant!
Der Kursverlauf heute zeigt, dass auf dem Niveau um 138–140 € offenbar Käufer bereitstanden. Das passt zum erwähnten Stop auf der 200-Tage-Linie, einer wichtigen Unterstützungszone, dem stark überverkauften RSI sowie der sehr pessimistischen Stimmung der letzten Tage.
Interessant finde ich dabei vor allem den psychologischen Aspekt. Gestern wurde im Forum bereits über eine Halbierung gesprochen, und einen Tag später stehen wir 7–8 € höher. Genau deshalb sind lineare Fortschreibungen nach starken Kursstürzen oft gefährlich.
Trotzdem würde ich aus 146 € noch keinen Trendwechsel ableiten. Rein technisch wäre für mich interessanter, ob SE die 150 € zurückholt, anschließend die Zone um 158–160 € angreift und dabei das Volumen mitzieht.
Nach dem gestrigen Kursverlauf ist eine Erholung auf 146 € zunächst einmal ein Zeichen dafür, dass die Käuferseite noch lebt und die Panikverkäufe zumindest vorerst nachgelassen haben.