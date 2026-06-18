🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Lufthansa

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger Passagiere zum Ferienstart in Frankfurt

    Für Sie zusammengefasst
    • 15 Prozent weniger Passagiere in Frankfurt
    • Cityline stillgelegt, 20.000 Kurzstreckenflüge weg
    • Treibstoffversorgung gesichert und Pünktlichkeit
    Lufthansa - Weniger Passagiere zum Ferienstart in Frankfurt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa erwartet nach dem Aus für ihre Tochter Cityline zum Auftakt der Sommerferien deutlich weniger Passagiere in Frankfurt. Zum Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland rechnet die Hauptmarke Lufthansa samt den Töchtern City Airlines und Discover am Wochenende vom 26. bis 28. Juni mit rund 158.000 Fluggästen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das sind rund 28.000 oder 15 Prozent weniger als zum Sommerferien-Start im Vorjahr, wie eine Sprecherin erläuterte. Den Ansturm mit mehr als 950 Abflügen am ersten Ferienwochenende will die Lufthansa mit einem angepassten Schichtplan und mehr Personal an den Schaltern bewältigen.

    Die Lufthansa hatte ihre Regionaltochter Cityline im April nach einem intensiven Streik stillgelegt und das Flugangebot der Kernmarke damit deutlich gekürzt. Bis Oktober fallen damit insgesamt etwa 20.000 Kurzstreckenflüge weg. Damit reagierte das Management um Konzernchef Carsten Spohr auf rote Zahlen auf zahlreichen Strecken und die stark gestiegenen Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Short
    9,61€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    8,40€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lufthansa: Treibstoffversorgung gesichert

    Um die Treibstoffversorgung im Sommer macht sich das Management indes keine Sorgen: "Weltweit erhalten wir von unseren Partnern und von unseren Lieferanten keine Anzeichen, dass die Treibstoffsicherung im Sommer irgendwie gefährdet ist", sagte der Chef der Marke Lufthansa Airlines, Jens Ritter, vor Journalisten in Frankfurt.

    Der Chef des Lufthansa-Drehkreuzes Frankfurt, Francesco Sciortino, berichtete von einer verbesserten Pünktlichkeit. So habe Lufthansa Airlines operativ den "besten Start in den Sommer seit zehn Jahren" verzeichnet. Weitere Verbesserungen bei den Abläufen verspricht sich die Lufthansa von der jahrelangen Schließung des Terminals 2 am Frankfurter Flughafen des Betreibers Fraport , das bis weit ins nächste Jahrzehnt hinein saniert werden soll.

    Da die bisher dort angesiedelten Fluggesellschaften nun ins neue Terminal 3 im Süden des Airports umgezogen sind, habe die Lufthansa sieben Außenpositionen in der Nähe von Terminal 1 hinzugewonnen, das größtenteils von ihr genutzt wird. Dadurch fielen die Busfahrten zwischen Terminal und Flugzeug kürzer aus. Wenn 2027 auch der Ferienflieger Condor ins Terminal 3 umziehe, bekomme die Lufthansa weitere Positionen am Terminal 1 hinzu./stw/als/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 73,45 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +13,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,84 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -22,60 %/-11,54 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Lufthansa Weniger Passagiere zum Ferienstart in Frankfurt Die Lufthansa erwartet nach dem Aus für ihre Tochter Cityline zum Auftakt der Sommerferien deutlich weniger Passagiere in Frankfurt. Zum Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland rechnet die Hauptmarke Lufthansa samt den Töchtern …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     