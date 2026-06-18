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    AKTIEN IM FOKUS

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    Airbus auf Viermonatshoch - Kaufvotum, gute Sektor-Stimmung

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaufempfehlung von Kepler treibt Airbuskurs hoch
    • Kursziel erhöht auf 212 Euro bei Produktionsaufschwung
    • Sinkende Ölpreise stützen Luftfahrtwerte und Airlines
    AKTIEN IM FOKUS - Airbus auf Viermonatshoch - Kaufvotum, gute Sektor-Stimmung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung für Airbus hat die Papiere des Flugzeugherstellers am Donnerstag zeitweise auf den höchsten Stand seit vier Monaten gehievt. Zuletzt gewannen sie unter den stärksten Werten im Dax noch 2,7 Prozent und kosteten 192 Euro. Die 50-Tage-Linie als Signalgeber für den mittelfristigen Trend ließen sie hinter sich.

    Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hatte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 196 auf 212 Euro erhöht. Airbus bekomme die Probleme mit den Lieferketten und Unterbrechungen der Produktion in den Griff, schrieb Analyst Aymeric Poulain. Die Auslieferungen dürften wieder Fahrt aufnehmen, was die Zielvorgaben des Managements stütze. Das Risiko von Enttäuschungen schwinde, von einem Hochfahren der Produktion dürften auch die Margen profitieren, hieß es weiter.

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    Im Luftfahrtsektor insgesamt ist die Stimmung angesichts des unterschriebenen Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges weiter gut. Die damit einhergehenden sinkenden Ölpreise helfen der Branche.

    So gewannen im MDax die Anteile der Lufthansa 2,2 Prozent. Sie haben wie Airbus bereits wieder das Kursniveau erreicht, auf dem sie vor Kriegsbeginn Ende Februar notiert hatten. Air France und Safran verteuerten sich nun ebenfalls merklich. Bei IAG war der Zuwachs nicht ganz so groß./ajx/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 191,5 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +13,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,84 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -22,60 %/-11,54 % bedeutet.





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