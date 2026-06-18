ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 8200 Pence - 'Hold'
- Berenberg hebt Kursziel Rio Tinto auf 8200 Pence
- Einstufung auf Hold belassen durch Berenberg
- Eisenerz, Kupfer und Aluminium treiben Kurs, 10 Mrd
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 8200 Pence angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Preise für Eisenerz, Kupfer und Aluminium hätten den Aktienkurs der Bergwerksgesellschaft seit Jahresbeginn angetrieben, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Kernaspekt mit Blick auf das laufende Jahr sei eine Vereinfachung der Konzernstruktur. Rio Tinto strebe bis zu zehn Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert aus dem Portfolio an./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 88,54 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 110,72 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1472. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,80GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 8.200,00GBP was eine Bandbreite von -27,52 %/+9.186,52 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 8200 Euro
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Community Beiträge zu Rio Tinto - 852147 - GB0007188757
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Ich hab den Beitrg nur reingestellt, da der vorige Beitrag nicht ohne Marketing, ... zu alzeptieren lecbar ist.
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---> Das Kasiya-Projekt von Sovereign Metals (SVM) ist in Bezug auf Graphit absolut außergewöhnlich, da es die zweitgrößte Lagerstätte für Flockengraphit weltweit beherbergt
---> Sovereign Metals hat das Kasiya-Projekt im Januar 2026 durch den Nachweis von Schweren Seltenen Erden (HREE) massiv aufgewertet. Damit wird das Projekt zu einem Drei-Rohstoff-Giganten (Rutil, Graphit, Seltene Erden). Der Gehalt an schweren Seltenen Erden in Kasiya ist sowohl für Dysprosium als auch für Yttrium etwa siebenmal höher als in den fünf größten Seltenen-Erden-Minen.
https://www.gold-magazin.com/newmont-bald-nur-noch-nummer-2-rio-tinto-glencore-fusion-koennte-bergbauwelt-veraendern/#google_vignette