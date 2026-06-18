Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 8200 Pence - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 88,54 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 110,72 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1472. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,80GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 8.200,00GBP was eine Bandbreite von -27,52 %/+9.186,52 % bedeutet.