ANALYSE-FLASH
UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 94 Euro
- UBS belässt Symrise auf Buy mit Kursziel 94 Euro
- Investorenbesuch in Nördlingen zeigte gute Stimmung
- Dargestellte Dynamik stärkt Zuversicht auf Jahresziele
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 84,10 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 11,77 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,93 %/+18,76 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 94 Euro
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