UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 94 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 84,10 auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 11,77 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,93 %/+18,76 % bedeutet.