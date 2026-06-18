Experten wollen Tempo 80

WIEN (dpa-AFX) - In Deutschland und Österreich ist laut Verkehrsexperten ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde auf Landstraßen unumgänglich, wenn man die Zahl der Verkehrstoten spürbar senken will. Zwei von drei Unfalltoten würden in Österreich auf Landstraßen sterben, die Autobahn seien deutlich sicherer, sagte Wolfgang Berger, der Leiter des Instituts für Verkehrswesen an der Universität für Bodenkultur Wien. Die Ergebnisse seien auf Deutschland übertragbar, so der Verkehrsexperte Uwe Plank-Wiedenbeck von der Bauhaus-Universität Weimar. "Landstraßen sind das Kernproblem."

Beide Länder seien die letzten in der EU mit einem aktuellen Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde, alle anderen Länder hätten bereits 80 oder 90 Kilometer pro Stunde als Grenze festgelegt, hieß es. Dabei spiele offenkundig bei den zahlreichen Allein- oder Frontalunfällen hohe Geschwindigkeit die entscheidende Rolle, sagte Berger. Die Experten plädierten für eine mehrjährige Versuchsphase, wie sie vor Jahrzehnten bereits in der Schweiz erfolgreich zur Akzeptanz des Tempolimits von 80 Kilometern pro Stunde beigetragen habe.