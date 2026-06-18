Accenture Registered (A) Aktie bricht massiv ein - 18.06.2026

Mit einer Performance von -11,22 % musste die Accenture Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Accenture Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,03 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 122,03€, mit einem Minus von -11,22 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Accenture ist ein globaler Beratungs- und IT-Dienstleister mit Fokus auf Strategie, Digitalisierung, Cloud, KI und Outsourcing. Kernleistungen: Management- und Technologieberatung, Systemintegration, Managed Services. Starke Marktstellung, v. a. in Cloud- und Transformationsprojekten. Wichtige Konkurrenten: Deloitte, PwC, EY, KPMG, IBM, Capgemini. USP: breite Branchenabdeckung, starke Partnerschaften (u. a. mit Microsoft, SAP, AWS).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Accenture Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -29,62 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Accenture Registered (A) Aktie damit um -17,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Accenture Registered (A) eine negative Entwicklung von -46,97 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

Accenture Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,82 % 1 Monat -16,09 % 3 Monate -29,62 % 1 Jahr -55,19 %

Informationen zur Accenture Registered (A) Aktie

Stand: 18.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 614 Mio. Accenture Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,24 Mrd.EUR € wert.

Accenture (NYSE: ACN) reported financial results for the third quarter of fiscal 2026 ended May 31, 2026. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20260618029271/en/ All comparisons …

Building on its $10 billion cybersecurity business, Accenture (NYSE: ACN) is expanding its position with the acquisition of a majority stake in Dragos and all of runZero and NetRise to deliver end-to-end operational technology (OT) security for the …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,00 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -3,07 %. IBM notiert im Minus, mit -2,08 %. Infosys verliert -2,55 %

Accenture Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Accenture Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Accenture Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.