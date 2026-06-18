SAP Aktie fällt um -2,08 % - 18.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -2,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,08 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SAP Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,75 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um -8,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,08 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -33,13 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,06 % 1 Monat -6,08 % 3 Monate -15,75 % 1 Jahr -44,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 18.06.2026, 13:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der SAP-Aktie: steigender Abwärtsdruck, Ziele um 125 €, Diskussionen, was bei 170 € oder 120 € passieren könnte; der Verfallstag am 19. Juni erhöht die Volatilität. Fundamentals: BlackRock hat weiter aufgestockt und Aktien verliehen; Insider-Verkäufe im MOVE SAP-Programm werden diskutiert. Insgesamt dominieren Abwärts- und Timing-Signale, mit Fokus auf Kurs, Bewertung und Trend.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,23 Mrd. € wert.

Die SAP-Aktie befindet sich weiterhin in einer Phase, in der die Unsicherheit dominiert. Zwar bleibt die langfristige Wachstumsstory rund um Cloud-Software und Künstliche Intelligenz intakt, kurzfristig sehen einige Anleger jedoch Herausforderungen für weiteres Wachstum. Gleichzeitig weisen Analysten auf erste Gegenwinde im Enterprise-Software-Sektor hin. Auch das Chartbild liefert derzeit interessante Hinweise darauf, warum sich die Aktie […] The post SAP-Aktie: Ausbruch oder Rücksetzer? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,29 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,39 %. ServiceNow verliert -0,41 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,98 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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