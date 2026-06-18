Airbus Aktie legt zu - 18.06.2026

Mit einer Performance von +3,36 % konnte die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Airbus Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 191,74€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Airbus ist ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Kerngeschäft: Verkehrsflugzeuge (A320neo, A350), Verteidigung & Raumfahrt, Helikopter. Weltweit Nr. 1/2 im zivilen Flugzeugbau neben Boeing; weitere Rivalen: Embraer, COMAC, Lockheed Martin. Stärken: breite Produktpalette, starke Position im Single-Aisle-Segment, europäische Industrie- und Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Airbus investiert war, konnte einen Gewinn von +12,88 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +10,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,94 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -5,46 % verloren.

Airbus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,87 % 1 Monat +15,94 % 3 Monate +12,88 % 1 Jahr +16,33 %

Informationen zur Airbus Aktie

Stand: 18.06.2026, 13:04 Uhr

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,98 Mrd. € wert.

Der Dax hat es auch am Donnerstag nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkte geschafft. Hilfreich war die Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges, doch die Aussicht auf eine Zinserhöhung in den USA …

Eine Kaufempfehlung für Airbus hat die Papiere des Flugzeugherstellers am Donnerstag zeitweise auf den höchsten Stand seit vier Monaten gehievt. Zuletzt gewannen sie unter den stärksten Werten im Dax noch 2,7 Prozent und kosteten 192 Euro. Die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Airbus

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,36 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,80 %. Mitsui Bussan notiert im Plus, mit +0,87 %. Rolls-Royce Holdings legt um +0,72 % zu

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Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.