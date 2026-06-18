Nordex - Aktie schießt in die Höhe +4,29 % - 18.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Nordex. Mit einer Performance von +4,29 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nordex Aktie. Nach einem Plus von +7,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,78€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nordex in den letzten drei Monaten Verluste von -7,02 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nordex einen Anstieg von +48,90 %.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,03 % 1 Monat -3,40 % 3 Monate -7,02 % 1 Jahr +149,45 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 18.06.2026, 13:04 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,51 Mrd. € wert.

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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.