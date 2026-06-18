GT Resources leitet Feldarbeiten auf dem Gold-Kupfer-Porphyr-Projekt CD im Yukon ein

18. Juni 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) (das „Unternehmen“ oder „GT“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Feldprogramm 2026 auf dem Projekt CD im Dawson Range Gold Belt im Yukon unweit von Carmacks (das „Konzessionsgebiet“ oder „CD“) aufgenommen hat (Abbildung 1). CD beherbergt ein Gold-Kupfer-Porphyr-Ziel mit zusammenfallenden Boden- und geophysikalischen Anomalien, für das bis 2033 gültige Bohrgenehmigungen vorliegen.

Das Projekt CD weist erhebliche geologische Parallelen zur Lagerstätte Casino von Western Copper and Gold auf, die 90 Kilometer weiter nordwestlich liegt. Die Lagerstätte Casino verfügt über eine nachgewiesene und angedeutete Ressourcenschätzung von 7,6 Milliarden Pfund Kupfer und 14,8 Millionen Unzen Gold. (Roth et al. 2022.)

„Das aktuelle Arbeitsprogramm umfasst eine gezielte Flugvermessung unter Einsatz des MobileMT-Systems („Mobile MagnetoTellurics“). Diese auf natürliche Felder ausgerichtete elektromagnetische („EM“) Technologie wurde speziell ausgewählt, da sie Resistivität und Leitfähigkeit im Untergrund kartieren kann. Dies kann zur Ermittlung einer eingesprengten Sulfidmineralisierung, porphyrischen Alterationen und Strukturen beitragen, die bei VTEM-Vermessungen („Versatile Time Domain Electromagnetic“) möglicherweise nicht erfasst werden. Durch die Zusammenführung der Daten aus der MobileMT-Vermessung mit den bestehenden Daten aus bodengestützten IP- („induzierte Polarisation“) und magnetischen Untersuchungen wird GT ein umfassendes 3D-Modell entwickeln, um die vorrangigsten Ziele für Bohrungen genau einzugrenzen“, so Neil Pettigrew, Vice President of Exploration.

Explorationsplan – Nächste Schritte

2026

Die Feldsaison 2026 ist auf die Erfassung hochauflösender Daten ausgerichtet, um im Vorfeld eines ersten Bohrprogramms durch GT bei CD Zielgebiete zu ermitteln. CD liegt im Dawson Range Gold Belt, einem Gebiet, das in den letzten Jahren Gegenstand verstärkter Explorationsaktivitäten war.

Über dem Porphyrziel Maloney wird eine MobileMT-Flugvermessung („Mobile MagnetoTellurics“) absolviert, womit Resistivitäts- und Leitfähigkeitsmerkmale im Untergrund kartiert werden sollen. Dies dürfte zur Ermittlung einer eingesprengten Sulfidmineralisierung, porphyrischen Alterationen und Strukturen beitragen – Merkmale, die für eine Erfassung bei konventionellen VTEM-Messungen möglicherweise zu subtil sind.

Darüber hinaus werden im Porphyrziel Maloney und im Erzgangziel Schist Erkundungskartierungen, Prospektionsarbeiten und Bodenprobenahmen durchgeführt, um zusätzliche Kenntnisse über die Lithologie, Alteration und Struktur dieser Gebiete zu gewinnen.

Im Anschluss an die Vermessung und das Feldprogramm wird GT die neuen Daten mit dem bestehenden Datenmaterial aus den bodengestützten IP- und magnetischen Untersuchungen zusammenführen, um ein umfassendes 3D-Modell zu entwickeln, das der Eingrenzung der vorrangigsten Bohrziele dienen soll.

Anhand der Zusammenführung der neuen MobileMT-Daten mit den bestehenden Datensätzen dürfte GT die Definition der Porphyrziele bei Maloney verbessern können, womit die Abhängigkeit von weit auseinanderliegenden oder konzeptuellen Bohrungen verringert und eine effizientere Zuteilung von Explorationsmitteln ermöglicht wird.

2027

GT beabsichtigt aktuell, ein 2.500 bis 3.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm zu absolvieren. Ziel dieser Kampagne ist die systematische Erprobung des Potenzials für eine mit Gold angereicherte Kupfer-Porphyr-Mineralisierung sowie der Ziele für hochgradig mineralisierte Gold-Silber-Erzgänge bei CD.

Geologie und Ziele des Konzessionsgebiets CD

Zielgebiet Maloney: Ähnlichkeiten mit der goldreichen Kupfer-Porphyr-Lagerstätte Casino:

- Geologie: Ähnliche Gesteinsarten, Alter, Alterationen und Strukturen (Abbildungen 1 und 2)

o Lithologie und zeitliche Abfolge: Die Gold-Kupfer-Mineralisierung steht mit porphyrischen felsischen Intrusivgesteinen aus der späten Kreide (Casino/Prospector Mountain Suite) in Zusammenhang. Diese Einheiten dringen in ältere Granite der Whitehorse Suite und Gneise/Schiefer der Snowcap-Assemblage ein.

o Strukturelle Kontrolle: Der Schnittpunkt regionaler, in Richtung Nordwesten und Nordosten verlaufender Strukturen ermöglicht die Ausdehnung für die Porphyreinlagerung.

o Alteration: Brekziierung und Erzgänge mit weit verbreiteter kaliumhaltiger und lokal phyllitischer + propylitischer Alteration

- Geophysikalische Untersuchungen: Geophysikalische Anomalien stimmen mit geochemischen Anomalien überein (Abbildung 3).

o Magnetischer Kern: Eine zentrale magnetische Hochanomalie, die mit porphyrischem Intrusivgestein in Zusammenhang steht und mit einer Cu-Bodenanomalie übereinstimmt

o Aufladbarkeitshalo: Eine IP-Aufladbarkeitsanomalie, die die magnetische Kernanomalie flankiert und mit einer Au-Bodenanomalie übereinstimmt

- Geochemisches Profil und historische Validierung:

o CD beherbergt eine 1.200 m mal 400 m große Gold-Kupfer-Molybdän-Anomalie (Abbildung 3).

o Historische Bohrungen (nur sechs Bohrlöcher) wiesen das Vorkommen eines mineralisierten Systems nach, verabsäumten es jedoch, das kürzlich definierte primäre IP- und Gold-in-Boden-Ziel weiter nordöstlich zu erproben.

o Bohrungen (1970er Jahre)

- 0,15 % Cu auf 15,2 m (Bohrloch 76-2)

- 0,09 g/t Au, 0,10 % Cu auf 21,3 m (Bohrloch 76-4)

o Schürfgrabungen (1970er Jahre)

- 0,43 g/t Au, 0,15 % Cu, 196 ppm Mo auf 5 m

o Schürfproben (2011–2018)

- 0,81 g/t Au, unterhalb einer Gold-in-Boden-Probe mit 632 ppm

o Bodenuntersuchungen (2011–2018)

- Spitzenwerte im Boden von 1.270 ppm Au, 1.485 ppm Cu und 42 ppm Mo

Ziel Schist – ein unerprobtes, in Erzgängen enthaltenes Gold-Silber-System

- Unbebohrt

- Große Gold-Arsen-in-Boden-Anomalie (2.000 m mal 500 m)

- 1,67 g/t Au auf 6,5 m in historischen (2011) Schürfgraben-Splitterproben

- 6,29 g/t Au und 7,6 g/t Ag; 2,78 g/t Au und 25,7 g/t Ag in historischen (2013-2015) Schürfproben

- Potenzielle Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Gold-Silber-Lagerstätte Klaza und der Gold-Arsen-Lagerstätte Coffee

Abbildung 1: (A) Standortkarte des Projekts CD und benachbarter Projekte innerhalb des Dawson Range Gold Belt, überlagert auf der Karte der tektonischen Assemblage des Yukon. (B) Regionale Geologie im Umfeld des Projekts CD mit den Standorten des Porphyrs (auch bekannt als Maloney) und des Ziels Schist, einschließlich des Standorts benachbarter Lagerstätten, insbesondere jener aus der ähnlichen späten Kreide der „Casino & Prospector Mountain Suite“ (rote Dreiecke).

Abbildung 2. Vereinfachte geologische Darstellung des porphyrischen Zielgebiets von CD im Vergleich zur Lagerstätte Casino.

Abbildung 3: Isometrische 3D-Ansicht des Porphyrziels von CD mit Blickrichtung Nordwesten, die einen Kern zeigt, der durch ein invertiertes magnetisches Hoch (violett) definiert ist, flankiert von einer Randzone erhöhter IP-Aufladbarkeit (orange). Dieses Muster wird als magnetische porphyrische Intrusion interpretiert, die in Richtung Südosten eintaucht und von einem Alterationshalo, einer Brekziierung und Erzgängen umgeben ist, die der mineralisierten Brekzienzone ähnlich sind, die einen nicht mineralisierten porphyrischen Intrusionskern bei der Lagerstätte Casino umgibt.

Abbildung 4: Das Gold-Silber-Ziel Schist mit weit verbreiteten Arsen-in-Boden-Anomalien und dem Standort der 2011 angelegten Schürfgräben

Geologie und Mineralisierung

Das Projekt CD liegt innerhalb des Yukon-Tanana-Terrans (Abbildung 1), eines kontinentalen Bogens, der sich vom späten Devon bis zum Perm entlang des alten pazifischen Randes Nordamerikas entwickelte und zwischen der Verwerfung Tintina im Nordosten und der Verwerfung Denali im Südwesten liegt. In der Nähe des Projekts CD, insbesondere im Zielgebiet Maloney, wird das Terran von devonischen und älteren Gesteinen der Snowcap-Assemblage dominiert, die wiederum von feinkörnigem klastischem Gestein, Quarzit und Konglomerat geprägt ist, einschließlich Marmorhorizonten, die bis zum Amphibolitgrad metamorphosiert sind. Die Snowcap-Assemblage wurde seit dem frühen Jura von zahlreichen intermediären bis felsischen Granitoid-Batholithen durchdrungen, insbesondere in den Gebieten Casino und CD durch die voluminöse Whitehorse Suite aus der mittleren Kreide. Auf das Intrusionsereignis der Whitehorse Suite folgte ein begrenzteres felsisches Intrusionsereignis der Casino / Prospector Mountain Suite aus der späten Kreide (etwa 79 bis 72 Millionen Jahre), das in engem Zusammenhang mit der Mineralisierung in den Lagerstätten Casino und Klaza steht (Abbildungen 1 und 2).

Die geologische Kartierung und Exploration im Gebiet CD wurde in der Vergangenheit durch begrenzte Ausbisse, eine oberflächliche Deckschicht, Löss und eine starke Verwitterung erschwert, was für Teile des nicht vergletscherten Yukon-Plateaus typisch ist. Ausgehend von den wenigen verfügbaren Ausbissen weisen die Geologie, die Struktur und die intrusiven Beziehungen auf dem Projekt CD zahlreiche Analogien zur Lagerstätte Casino auf. Bei Casino hat ein Porphyr aus der späten Kreide (Patton-Porphyr) die umgebenden Snowcap- und Whitehorse-Gesteine durchdrungen und brekziiert. Diese stark phyllitisch und kaliumhaltig alterierte Brekzie, die die goldreiche Kupfermineralisierung beherbergt, enthält reichlich disseminierten Pyrit und Chalkopyrit und bildet einen klar abgegrenzten (ca. 1.800 mal 1.000 m) schlotförmigen Halo, der den relativ massiven Patton-Porphyr umgibt (Abbildung 2). Bei CD weisen Kartierungen auf ähnliche Zusammenhänge hin, wobei sowohl Gestein von Snowcap als auch der Whitehorse Suite von porphyrischem Gestein aus dem späten Casino-/Prospector-Zeitalter (75 Millionen Jahre) durchdrungen wird, das eine weit verbreitete kalium- und phyllitische Alteration sowie eine lokale Brekziierung aufweist. Die geophysikalischen Daten bei CD zeigen eine ähnliche Geometrie wie bei Casino, wobei ein magnetischer Kern als Porphyrstock interpretiert wird, der in Richtung Südosten eintaucht und von einem Rand mit IP-Aufladbarkeit flankiert wird (Abbildung 3).

Eine weitere Mineralisierungsart, die bei CD vorkommt, ist die in Erzgängen enthaltene Gold-Silber-Mineralisierung im Zielgebiet Schist (Abbildung 4). Über diese Mineralisierungsart ist weniger bekannt und es wurden bis dato keine Bohrungen durchgeführt. Die Mineralisierung bei Schist könnte mit der nahegelegenen jüngeren ganggebundenen Gold-Silber-Blei-Zink-Lagerstätte vom Typ Klaza oder der älteren disseminierten Gold-Arsen-Lagerstätte vom Typ Coffee in Verbindung stehen (Abbildung 1). Das Zielgebiet Schist umfasst gold-, silber- und arsenhaltige Erzgänge in hydrothermal alteriertem metamorphem Gestein. Die Mineralisierung innerhalb der Erzgänge besteht aus feinkörnigem, disseminiertem Pyrit und Arsenopyrit mit Manganoxid-, Limonit- und Serizitalteration. Das Zielgebiet Schist beherbergt eine weitläufige (2.000 mal 500 m) Gold- und Arsen-in-Boden-Anomalie und in der Region wurden kürzlich zahlreiche Seifenbergbau-Claims abgesteckt.

Strukturell befinden sich CD, Casino und Klaza allesamt in der Nähe des Schnittpunkts von großen, in Richtung Nordwesten verlaufenden sowie kleineren, in Richtung Nordosten verlaufenden Strukturen, die eine Ausdehnung für Porphyrintrusionen aus der späten Kreide und/oder die Bildung hydrothermaler Erzgänge begünstigen könnten.

Quellennachweis

Paulter, J., 2018. Technical Report on the CD Project in the Dawson Range Copper – Gold belt, Yukon territory for Strategic Metals Ltd.

Roth, D., Hester, M., Marek, J.M., Tahija, L.M., Schulze, C., Friedman, D., Weston, S., 2022. Casino Project Form 43-101F1 Technical Report, Feasibility Study, Yukon, Canada.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration und einem Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über GT Resources

GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Vorkommen in Distriktgröße in führenden Bergbaugebieten sowie auf die Verringerung der mit ihnen verbundenen Risiken gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer disziplinierten, wissenschaftlichen Methodik, die darauf ausgelegt ist, durch den Ausbau von potenzialreichen Konzessionsgebieten unter robusten regulatorischen Rahmenbedingungen einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

In Finnland bemüht sich das Unternehmen um die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Läntinen Koillismaa („LK“), das bedeutende Mineralressourcen mit Palladium-, Platin-, Gold-, Kupfer- und Nickelvorkommen beherbergt. In Kanada verfügt GT über ein Portfolio von im Frühstadium befindlichen Projekten, die auf kritische und edle Metalle abzielen und für die noch keine Ressource abgegrenzt wurde. Dank der Qualität und des Umfangs des Projektportfolios hat das Unternehmen eine strategische Investition von Glencore plc, einem der weltweit größten diversifizierten Rohstoffkonzerne, erhalten.

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IM NAMEN DES BOARDS

„Derrick Weyrauch“

President & CEO, Direktor

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Derrick Weyrauch, President & CEO, oder Neil Pettigrew, Vice President Exploration

E-Mail: info@GTResourcesinc.com

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Die Mineralisierung bei Casino lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Projekt CD zu.

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