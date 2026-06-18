🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSilver Storm Mining AktievorwärtsNachrichten zu Silver Storm Mining
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silver Storm erhält Genehmigungen für obertägige Bohrungen bei La Parrilla

    Silver Storm erhält Genehmigungen für obertägige Bohrungen bei La Parrilla
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario, 18. Juni 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigungen für die Errichtung von 62 Bohrplattformen und 27 Zufahrtsstraßen auf dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen, ehemals produzierenden Silberminenkomplex La Parrilla („La Parrilla“) im mexikanischen Bundesstaat Durango erhalten hat. Die Genehmigungen wurden von der mexikanischen Bundesbehörde Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales („SEMARNAT“) erteilt und gelten für einen Zeitraum von vier Jahren.

     

    President und CEO Greg McKenzie erklärt: „Der Erhalt der Genehmigungen für die Durchführung von obertägigen Bohrungen ist ein wichtiger Meilenstein für unser Explorationsprogramm 2026 im Projekt La Parrilla. Im Konzessionsgebiet La Parrilla befinden sich mehrere vielversprechende Zielzonen für die obertägige Exploration und wir freuen uns über die Möglichkeit, das Ausmaß der Ressourcen auf dem Konzessionsgelände erweitern zu können.“

     

    Die Genehmigungen berechtigen Silver Storm zur Errichtung von obertägigen Bohrplattformen und Zufahrtsstraßen, um Bohrungen an 24 Bohrplätzen in der Zielzone La Ilusion – Argenis sowie an 32 Bohrplätzen in den Zielzonen 14 Marcos und Rosarios bzw. der Westerweiterung C340 („C340“) niederzubringen (Abbildung 1).

     

    Abbildung 1: Planansicht der genehmigten Bohrplattformen und Zufahrtsstraßen

     

     

    Für die Zielzonen C340 und 14 Marcos wurde ein erster Explorationsplan ausgearbeitet:

     

    -          In der Zielzone C340 verfolgt Silver Storm zwei Ziele: a) die Hochstufung der vermuteten Ressourcen der ehemaligen Produktionsstätte der Mine Rosarios in die angedeutete Kategorie; und b) die Erweiterung der Ressourcen durch die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung nach Westen. Außerdem plant das Unternehmen eine genauere Untersuchung der hochgradigen Mineralisierung in den oberen Sohlen der Zone C193 (Abbildung 1). Derzeit sind im Zielgebiet obertägige Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.600 Metern („m“) geplant.

    Seite 1 von 6 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silver Storm erhält Genehmigungen für obertägige Bohrungen bei La Parrilla Toronto, Ontario, 18. Juni 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigungen für die Errichtung von 62 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     