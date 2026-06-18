Silver Storm erhält Genehmigungen für obertägige Bohrungen bei La Parrilla

Toronto, Ontario, 18. Juni 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigungen für die Errichtung von 62 Bohrplattformen und 27 Zufahrtsstraßen auf dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen, ehemals produzierenden Silberminenkomplex La Parrilla („La Parrilla“) im mexikanischen Bundesstaat Durango erhalten hat. Die Genehmigungen wurden von der mexikanischen Bundesbehörde Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales („SEMARNAT“) erteilt und gelten für einen Zeitraum von vier Jahren.

President und CEO Greg McKenzie erklärt: „Der Erhalt der Genehmigungen für die Durchführung von obertägigen Bohrungen ist ein wichtiger Meilenstein für unser Explorationsprogramm 2026 im Projekt La Parrilla. Im Konzessionsgebiet La Parrilla befinden sich mehrere vielversprechende Zielzonen für die obertägige Exploration und wir freuen uns über die Möglichkeit, das Ausmaß der Ressourcen auf dem Konzessionsgelände erweitern zu können.“

Die Genehmigungen berechtigen Silver Storm zur Errichtung von obertägigen Bohrplattformen und Zufahrtsstraßen, um Bohrungen an 24 Bohrplätzen in der Zielzone La Ilusion – Argenis sowie an 32 Bohrplätzen in den Zielzonen 14 Marcos und Rosarios bzw. der Westerweiterung C340 („C340“) niederzubringen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Planansicht der genehmigten Bohrplattformen und Zufahrtsstraßen

Für die Zielzonen C340 und 14 Marcos wurde ein erster Explorationsplan ausgearbeitet:

- In der Zielzone C340 verfolgt Silver Storm zwei Ziele: a) die Hochstufung der vermuteten Ressourcen der ehemaligen Produktionsstätte der Mine Rosarios in die angedeutete Kategorie; und b) die Erweiterung der Ressourcen durch die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung nach Westen. Außerdem plant das Unternehmen eine genauere Untersuchung der hochgradigen Mineralisierung in den oberen Sohlen der Zone C193 (Abbildung 1). Derzeit sind im Zielgebiet obertägige Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.600 Metern („m“) geplant.

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