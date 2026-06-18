ICG Silver & Gold kündigt Vereinbarung hinsichtlich lokaler Unterstützung für das bevorstehende Phase-1-Bohrprogramm im Tuscarora District an

Toronto, ON — 18. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) („ICG“ oder das „Unternehmen“), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County (Nevada) (das „Projekt“ oder der „Distrikt“) gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Modern Land & Development LLC („ML&D“), einem Auftragnehmer mit Sitz in Nevada, eine Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge ML&D das bevorstehende Phase-1-Bohrprogramm des Unternehmens unterstützen wird.

ML&D wurde beauftragt, Unterstützungsleistungen bezüglich der Bohrplattformen, Zufahrtstraßen und damit verbundenen Erdarbeiten für das geplante 3.000 Meter umfassende Phase-1-Bohrprogramm von ICG zu erbringen. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt der Vorbereitungen für die Bohrbereitschaft im Tuscarora District und soll der effizienten Durchführung von Feldarbeiten dienen, während sich ICG auf die Erprobung mehrerer Silber-Gold-Ziele im gesamten Distrikt vorbereitet.

„Die Sicherung örtlicher Unterstützung für den Straßenbau und die Errichtung der Bohrplattformen ist ein wichtiger Betriebsmeilenstein auf dem Weg zur Aufnahme der Bohrungen im Tuscarora District“, so Korbon McCall, VP of Exploration. „ML&D wird uns mit seiner lokalen Erfahrung, der entsprechenden Ausrüstung und der operativen Einsatzfähigkeit vor Ort bei der Vorbereitung der vorrangigen Bohrstandorte unterstützen, wobei wir einen pragmatischen und verantwortungsvollen Ansatz in Bezug auf Zugang, Oberflächenstörungen und Rekultivierung verfolgen.“

Der Arbeitsumfang soll zunächst den Bau und die Vorbereitung der Zufahrtstraßen, Bohrplattformen und Senkgruben, die für die bevorstehende Bohrkampagne erforderlich sind, umfassen (siehe Abbildung 1). Der Einsatz eines örtlichen Auftragnehmers bietet nach Ansicht des Unternehmens logistische Vorteile, unterstützt die umliegende Gemeinschaft und trägt zur Straffung der Durchführung der kurzfristigen Explorationsarbeiten bei.

Abbildung 1: Vorbereitete und planierte Phase-1-Bohrplattform PAD-SI3.

Im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms von ICG sollen mehrere vorrangige Ziele bewertet werden, die durch die jüngsten geologischen Modellierungen, die Zusammenstellung der historischen Daten und die Überprüfung vor Ort ermittelt wurden. Im Mittelpunkt des Programms stehen zahlreiche Silber-Gold-Ziele, darunter Gebiete, in denen trotz günstiger historischer Ergebnisse und des großen geologischen Potenzials nur in begrenztem Umfang moderne Explorationsarbeiten stattgefunden haben.