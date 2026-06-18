Eureka Metals bringt das Projekt Cabin Lake mit der Einreichung von Anträgen für eine IP-Untersuchung und eine Bohrgenehmigung einen wichtigen Schritt näher an das erste moderne Bohrprogramm heran

Vancouver, British Columbia – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S58) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es beim British Columbia Ministry of Mining and Critical Minerals Explorationsgenehmigungsanträge für geophysikalische Untersuchungen mittels induzierter Polarisation („IP“) und ein Diamantbohrprogramm auf seinem zu 100 % optionierten Silber-Blei-Zink-Gold-Projekt Cabin Lake im Zentrum von British Columbia eingereicht hat.

Die Genehmigungsanträge stellen einen bedeutenden Meilenstein beim Fortschritt des Projekts Cabin Lake dar und sollen die nächste Explorationsphase unterstützen, einschließlich der Generierung und Erprobung mittels Bohrungen von vorrangigen Zielen, die im Rahmen historischer Explorationsarbeiten und aktueller Feldprogramme identifiziert wurden.

Höhepunkte

- Genehmigungsanträge für geophysikalische IP-Untersuchungen und Diamantbohrungen auf dem Projekt Cabin Lake eingereicht

- Anträge unterstützen nächste Explorationsphase und Fortschritt in Richtung erstes systematisches modernes Bohrprogramm bei Cabin Lake

- Kürzlich abgeschlossener technischer Bericht gemäß NI 43-101 empfiehlt IP-Untersuchungen, gefolgt von Diamantbohrungen

- Fast sechs Jahrzehnte umfassende historische Explorationsarbeiten haben mehrere Silber-Blei-Zink-Gold-Vorkommen im gesamten Konzessionsgebiet identifiziert

- Schürfgrabungsprogramm 2025 bestätigte polymetallische Mineralisierung und stärkte vorrangige Explorationsziele

- Über Straßen zugängliches Projekt in bergbaufreundlicher Jurisdiktion mit nahegelegener Infrastruktur, Dienstleistungen und Stromversorgung

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

„Die Einreichung von Genehmigungsanträgen sowohl für IP-Untersuchungen als auch für Diamantbohrungen stellt einen bedeutsamen Meilenstein bei der Weiterentwicklung von Cabin Lake dar. Diese Anträge sind ein entscheidender Schritt zur Umsetzung der Explorationsstrategie, die in unserem kürzlich abgeschlossenen technischen Bericht gemäß NI 43-101 dargelegt ist. Historische Explorationsarbeiten bei Cabin Lake haben kontinuierlich das Vorkommen von Silber-, Blei-, Zink- und Goldmineralisierungen in mehreren Zielgebieten nachgewiesen, doch ein Großteil des Konzessionsgebiets ist mittels moderner Explorationsmethoden nach wie vor weitestgehend unerprobt. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus günstiger Geologie, umfangreichen historischen Daten, aktuellen Schürfgrabungsergebnissen und starker Infrastruktur Cabin Lake zu einer vielversprechenden Explorationsmöglichkeit für Eureka und unsere Aktionäre macht.“

Abbildung 1: Karte der Geologie und der Mineralvorkommen des Projekts Cabin Lake mit den Zielgebieten West/Central und Cabin/Nithi

Explorationsprogramm 2026

Der Schwerpunkt des aktuellen Feldprogramms des Unternehmens liegt auf der geologischen Bewertung, der Zielverfeinerung und der Explorationsplanung in vorrangigen Bereichen des Konzessionsgebiets. Die aus diesen Arbeiten resultierenden Ergebnisse sollen das Unternehmen weiterhin dabei unterstützen, zukünftige Explorationsaktivitäten zu priorisieren und Gebiete für Testbohrungen zu identifizieren.

Die eingereichten Genehmigungsanträge beinhalten die Genehmigung für eine geophysikalische Untersuchung der induzierten Polarisation („IP“) und Diamantbohrungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Genehmigungsprozess weiter voranzutreiben, während es gleichzeitig in der gesamten Explorationssaison 2026 geologische und Zielermittlungsarbeiten durchführt.

Genehmigungsverfahren unterstützen empfohlene Explorationsstrategie

Die Genehmigungsanträge wurden so konzipiert, dass sie die im kürzlich fertiggestellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 von Eureka über das Projekt Cabin Lake empfohlene Explorationsstrategie unterstützen.

Der technische Bericht kam zum Ergebnis, dass das Konzessionsgebiet weitere Explorationsarbeiten rechtfertigt, und empfahl die Durchführung von IP-Untersuchungen im gesamten Konzessionsgebiet zur Identifizierung von Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalien, die mit Sulfidmineralisierungen und hydrothermalen Alterationen in Verbindung stehen. Es ist davon auszugehen, dass die Untersuchung dazu beiträgt, vorrangige Bohrziele zu definieren und das potenzielle Ausmaß sowie die vertikale Ausdehnung des mineralisierten Systems zu bewerten.

Nach dem Abschluss und der Interpretation der IP-Untersuchungen empfiehlt der technische Bericht Diamantbohrungen, um vorrangige Ziele zu erproben, die durch die Integration geologischer, geochemischer und geophysikalischer Datensätze generiert wurden. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieser systematische Ansatz einen effektiven Rahmen für die Bewertung des Explorationspotenzials des Konzessionsgebiets bietet.

Höhepunkte der historischen Explorationsarbeiten

Cabin Lake verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit historischen Explorationsergebnissen, die durch fast sechs Jahrzehnte an Prospektionsarbeiten, Schürfgrabungen, geochemische Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und Bohrprogramme generiert wurde. Im Rahmen historischer Explorationsarbeiten wurden mehrere Silber-Blei-Zink-Gold-Vorkommen im Konzessionsgebiet identifiziert, einschließlich der Zonen West, Central, East, Lower East und Bluff.

Die bemerkenswerten historischen Ergebnisse beinhalten:

- Historische Bohrabschnitte, die Berichten zufolge 0,6 m mit einem Gehalt von 2.463 g/t Silber und 8,6 % Zink enthalten

- Zone West lieferte Analyseergebnisse von bis zu 1.108 g/t Silber, 3,11 g/t Au, 27 % Blei und 13,6 % Zink1

- Oberflächenproben von Zone Central lieferten Analyseergebnisse von bis zu 322 g/t Silber, 2,48 g/t Gold, 3,98 % Blei und 5,96 % Zink1

- Oberflächenproben von Zone East lieferten Analyseergebnisse von bis zu 207 g/t Silber und 1,81 g/t Gold1

- Zone Bluff ergab Schürfproben mit Gehalten von bis zu 396,9 g/t Silber und 3,2 g/t Gold1

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass diese Ergebnisse das Vorkommen eines bedeutsamen polymetallischen Mineralisierungssystems in mehreren Zielgebieten verdeutlichen und den Fortschritt moderner geophysikalischer Untersuchungen und Testbohrungen unterstützen, die konzipiert werden, um die Kontinuität, das Ausmaß und potenzielle Erweiterungen bekannter mineralisierter Zonen zu bewerten.

Über das Projekt Cabin Lake

Das Projekt Cabin Lake besteht aus sieben zusammenhängenden Mineral-Claims, die etwa 2.364 ha umfassen und etwa 145 km westlich von Prince George, 22 km südwestlich von Fraser Lake und 18 km südlich von Endako im Zentrum von British Columbia liegen.2

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur, einschließlich Straßenzugang, Nähe zu Gemeinden und Dienstleistungen sowie Zugang zur regionalen Strominfrastruktur. Arbeitskräfte, Ausrüstung, Versorgungsgüter und Supportleistungen sind aus nahegelegenen Gemeinden und von Prince George, einem der primären Bergbauzentren von British Columbia, leicht verfügbar.

Cabin Lake beherbergt mehrere Silber-Blei-Zink-Gold-Vorkommen, die seit den 1960er Jahren mit Unterbrechungen erkundet wurden. Historische Arbeitsprogramme umfassten Prospektionen, geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen, luft- und bodengestützte geophysikalische Vermessungen, Schürfgrabungen sowie Diamantbohrungen. Im Rahmen der Explorationsarbeiten wurden durchweg polymetallische Mineralisierungen identifiziert, die mit günstigen geologischen Kontakten, hydrothermalen Alterationen und strukturellen Korridoren im gesamten Projektgebiet in Verbindung stehen.

Kürzlich abgeschlossene Arbeiten der 100-%-Tochtergesellschaft von Eureka, Stairway Mining Inc., bestätigten durch 2025 abgeschlossene Schürfgrabungs- und Probenahmeprogramme weiterhin das Vorkommen von Silber-, Blei-, Zink-, Kupfer- und Goldmineralisierungen. Im Rahmen des Programms wurde eine Mineralisierung in Verbindung mit Quarzgangbildung, Sulfidentwicklung und Alterationssystemen identifiziert, die Interpretationen zufolge mit einem größeren polymetallischen hydrothermalen System zusammenhängen.

Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des Stikine Terrane, einem der vielversprechendsten Mineralgürtel von British Columbia. Im Rahmen historischer und aktueller Explorationsarbeiten wurden mehrere strukturelle Trends, Alterationszonen und geophysikalische Anomalien identifiziert, die mittels moderner Bohrungen nach wie vor weitestgehend unerkundet sind.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Kombination aus günstiger Geologie, nachgewiesenen historischen Mineralisierungen, starker Infrastruktur und systematischer Explorationsstrategie den kontinuierlichen Fortschritt von Cabin Lake als Explorations-Asset mit hoher Priorität unterstützt.

Das Unternehmen erachtet die Einreichung der Genehmigungsanträge als bedeutsamen Meilenstein auf dem Weg des Projekts Cabin Lake in Richtung geophysikalischer Untersuchungen und Testbohrungen. Die Sicherung des regulatorischen Rahmens, der für die Durchführung geophysikalischer Untersuchungen und Diamantbohrungen erforderlich ist, ermöglicht es Eureka, das Projekt rasch voranzutreiben, während Explorationsergebnisse weiterhin Ziele im Konzessionsgebiet verfeinern und priorisieren.

1 Historische Oberflächen- und Schürfprobenergebnisse sind selektiver Natur und repräsentieren möglicherweise nicht die im Konzessionsgebiet vorhandene Mineralisierung.

2 Mineralisierung in angrenzenden, nahegelegenen oder geologisch analogen Konzessionsgebieten weist nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Cabin Lake hin.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die historischen Ergebnisse wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft und sollten nicht als Hinweis auf künftige Explorationsergebnisse herangezogen werden.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie „wird“, „erwartet“, „sieht vor“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt“ oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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Die Eureka Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 0,284EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.