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    MMDSmart MessageWhiz startet auf dem Zoho Marketplace, um die automatisierte Omnichannel-Kommunikation innerhalb von Zoho CRM zu erweitern

    MMDSmart MessageWhiz startet auf dem Zoho Marketplace, um die automatisierte Omnichannel-Kommunikation innerhalb von Zoho CRM zu erweitern
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Eine neue Integration ermöglicht es gemeinsamen Kunden, SMS- und WhatsApp-Kommunikation aus CRM-Workflows heraus zu initiieren – unter Nutzung KI-gestützter Funktionen für das Nachrichten-Routing.

    TEL AVIV, Israel, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- MessageWhiz, das auf MMDSmart basiert – einer KI-gestützten Omnichannel-Messaging-Plattform –, gab die Einführung seiner Integration auf dem Zoho Marketplace bekannt, wodurch Zoho-CRM-Nutzer den Versand von SMS- und WhatsApp-Nachrichten automatisieren können.

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    Zoho-Kunden können MessageWhiz nutzen, um Nachrichten in Echtzeit zu versenden, die durch CRM-Ereignisse ausgelöst werden, darunter die Erstellung von Leads, Statusaktualisierungen und Service-Interaktionen. Die Integration ermöglicht es, Messaging-Aktivitäten in bestehende CRM-Workflows einzubinden, wodurch Teams die Kundenkommunikation automatisieren und den manuellen Aufwand reduzieren können.

    Die über die Integration versendeten Nachrichten werden von der KI-gesteuerten Routing-Engine von MessageWhiz gesteuert, die die Zustellwege dynamisch auf der Grundlage der Zustellungsanforderungen und der unterstützten Messaging-Kanäle auswählt. Kunden profitieren zudem vom rund um die Uhr verfügbaren Support-Team von MessageWhiz.

    „Integrationen im Zoho Marketplace helfen unseren Kunden, ihre Zoho-CRM-Workflows um spezialisierte Funktionen zu erweitern", sagte Pravin Arokyaraj Suresh, Director of Strategic Partnerships bei Zoho. „Mit der MessageWhiz-Integration können Unternehmen CRM-gesteuerte Automatisierung mit SMS- und WhatsApp-Nachrichtenkanälen verbinden und so zusätzliche Optionen für Workflows in der Kundenkommunikation schaffen."

    Diese Markteinführung baut auf dem wachsenden Netzwerk von Integrationspartnern für Unternehmen von MessageWhiz auf. Gemeinsam unterstützen diese Integrationen Marketing-, Customer-Success-, Betriebs- und Wachstumsteams dabei, Kundeninteraktionen in messbare Ergebnisse umzuwandeln.

    „Viele Zoho-Kunden nutzen Integrationen, um ihre CRM-Workflows mit zusätzlichen Geschäftsanwendungen und Kommunikationskanälen zu verknüpfen", sagte Ira Cohen, Chief Strategy Officer bei MMDSmart. „Diese Markteinführung ermöglicht es Zoho-Nutzern, die Messaging-Funktionen von MessageWhiz in ihre bestehenden CRM-Prozesse zu integrieren und so SMS- und WhatsApp-Kommunikation als Teil ihrer Workflows zur Kundenbindung zu nutzen."

    Die Integration unterstützt SMS und WhatsApp und ermöglicht es Zoho-Nutzern, diese Kanäle in ihre bestehenden Workflows einzubinden. Sie ist für Unternehmen konzipiert, die regionenübergreifend und in Umgebungen mit hohem Datenaufkommen tätig sind, in denen Zustellung, Zuverlässigkeit und Timing entscheidend sind.

    Erfahren Sie hier mehr über die Vorteile der Zoho-Integration.

    Informationen zu MessageWhiz

    MessageWhiz von MMDSmart' ist eine leistungsorientierte Omnichannel-Messaging-Plattform, die Marketing-, Customer-Success-, Operations- und Wachstumsteams dabei unterstützt, Gespräche in messbare Ergebnisse umzuwandeln. Für zuverlässige SMS-, WhatsApp-, Viber-, Telegram-, RCS-, E-Mail- und Sprachkommunikation kombiniert MessageWhiz KI-gestütztes, intelligentes globales Routing, Echtzeit-Analysen und Optimierung der Zustellbarkeit.

    Informationen zu Zoho

    Mit mehr als 55 Apps in fast allen wichtigen Geschäftskategorien zählt die Zoho Corporation zu den produktivsten Technologieunternehmen weltweit. Zoho hat seine Hauptgeschäftsstelle in Austin, Texas, sowie eine internationale Zentrale in Chennai, Indien. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz, ist profitabel und beschäftigt mehr als 18.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie auf: zoho.com.

    Haftungsausschluss: Zoho und Zoho CRM sind Marken der Zoho Corporation. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mmdsmart-messagewhiz-startet-auf-dem-zoho-marketplace-um-die-automatisierte-omnichannel-kommunikation-innerhalb-von-zoho-crm-zu-erweitern-302804173.html




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