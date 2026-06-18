TeamViewer Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 18.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,35 % verliert die TeamViewer Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,35 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TeamViewer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,68 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,14 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine negative Entwicklung von -10,00 % erlebt.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,68 % 1 Monat -5,14 % 3 Monate +15,68 % 1 Jahr -45,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 18.06.2026, 13:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von TeamViewer: Der Kurs fällt weiter, die Stimmung ist skeptisch, Anleger warten auf neue Hinweise. Diskussionen zur Bewertung und zum strategischen Wert drehen sich um potenzielle Käufer (Siemens, Microsoft, SAP) und ob ein Deal zustande kommt. Viele sehen keinen zwingenden Grund; operativ werden Chancen wie Remote-Layer und wiederkehrende Erlöse diskutiert.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 903,93 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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