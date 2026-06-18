SUESS MicroTec Aktie heute im Plus (104,00€) - 18.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,07 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +3,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 104,00€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SUESS MicroTec Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +72,47 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +18,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,85 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +165,85 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,52 % 1 Monat +16,85 % 3 Monate +72,47 % 1 Jahr +152,30 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 18.06.2026, 13:05 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd. € wert.

Für die Aktien von Halbleiterherstellern ist es am Donnerstag entgegen der insgesamt eher trägen Aktienmärkte merklich nach oben gegangen. Als Gründe nannten Marktteilnehmer angehobene Jahresziele des Chipindustrie-Zulieferers BE Semiconductor …

Das erste Quartal 2026 war für den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund geprägt von einem herausfordernden Marktumfeld – aber auch von gezielten strategischen Weichenstellungen für die kommenden Monate. Ende März haben wir begonnen, das Portfolio konsequent umzubauen.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,69 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,69 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +3,02 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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