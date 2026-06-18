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    FIDURA verkauft VEACT an Infomedia Sydney – Erfolg für Private Equity

    Ein bedeutender Schritt im Automotive-Aftersales: VEACT wechselt von FIDURA zu Infomedia und wird Teil einer global ausgerichteten, datengetriebenen Plattform.

    FIDURA verkauft VEACT an Infomedia Sydney – Erfolg für Private Equity
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • 18.06.2026: FIDURA Private Equity Fonds hat die VEACT GmbH an Infomedia Pty. Ltd. (Sydney) verkauft.
    • Verkauf durch ein Investorenkonsortium unter Führung von FIDURA; Co-Investoren u. a. Bayern Kapital, UVC Partners und Senovo Capital Management.
    • Ziel der Übernahme: Infomedia stärkt gezielt sein Aftersales-Geschäft in Europa und baut datengetriebene Lösungen aus.
    • VEACT hat sich seit dem Einstieg der FIDURA 2018 von einer IT‑Marketingagentur zu einem führenden Business‑Intelligence‑Anbieter im Automotive‑Bereich entwickelt.
    • VEACT betreut mehr als 1.000 Händlersitze in der EMEA‑Region und kooperiert mit internationalen OEMs; gemeinsam mit Infomedia entsteht eine integrierte, datengetriebene Plattform für den gesamten Kunden‑ und Fahrzeuglebenszyklus.
    • VEACT profitiert von Infomedias globalen OEM‑Beziehungen und der Anbindung an Intellegam (Münchner KI‑Firma); über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.







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    FIDURA verkauft VEACT an Infomedia Sydney – Erfolg für Private Equity Ein bedeutender Schritt im Automotive-Aftersales: VEACT wechselt von FIDURA zu Infomedia und wird Teil einer global ausgerichteten, datengetriebenen Plattform.
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