FIDURA verkauft VEACT an Infomedia Sydney – Erfolg für Private Equity
Ein bedeutender Schritt im Automotive-Aftersales: VEACT wechselt von FIDURA zu Infomedia und wird Teil einer global ausgerichteten, datengetriebenen Plattform.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 18.06.2026: FIDURA Private Equity Fonds hat die VEACT GmbH an Infomedia Pty. Ltd. (Sydney) verkauft.
- Verkauf durch ein Investorenkonsortium unter Führung von FIDURA; Co-Investoren u. a. Bayern Kapital, UVC Partners und Senovo Capital Management.
- Ziel der Übernahme: Infomedia stärkt gezielt sein Aftersales-Geschäft in Europa und baut datengetriebene Lösungen aus.
- VEACT hat sich seit dem Einstieg der FIDURA 2018 von einer IT‑Marketingagentur zu einem führenden Business‑Intelligence‑Anbieter im Automotive‑Bereich entwickelt.
- VEACT betreut mehr als 1.000 Händlersitze in der EMEA‑Region und kooperiert mit internationalen OEMs; gemeinsam mit Infomedia entsteht eine integrierte, datengetriebene Plattform für den gesamten Kunden‑ und Fahrzeuglebenszyklus.
- VEACT profitiert von Infomedias globalen OEM‑Beziehungen und der Anbindung an Intellegam (Münchner KI‑Firma); über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
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