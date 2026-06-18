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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Amazon Buy, Kursziel 320
    • AWS-Partnerschaft mit OpenAI noch in frühem Stadium
    • Ausverkaufte NY-Veranstaltung bestärkt AWS-Potenzial
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 21:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 208,0 auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +46,08 %/+60,02 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 320 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 320,00$, was eine Steigerung von +34,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Amazon-Aktie: Diskussionen drehen sich um die Kaufchance durch KI-/AWS-Wachstum, Graviton5, Kuiper und Großaufträge versus Bedenken wegen hoher Investitionen, massiv gesunkenem freien Cashflow und Bewertungsrisiken. Technisch steht die Aktie unter Druck nahe der 200‑Tage‑Linie (niedriger RSI); der Prime Day gilt als kurzfristiger Trigger.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

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