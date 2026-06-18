Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 208,0 auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +46,08 %/+60,02 % bedeutet.