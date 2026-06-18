ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar
- Jefferies bestätigt Amazon Buy, Kursziel 320
- AWS-Partnerschaft mit OpenAI noch in frühem Stadium
- Ausverkaufte NY-Veranstaltung bestärkt AWS-Potenzial
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 21:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 208,0 auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +46,08 %/+60,02 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 320 US-Dollar
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
https://seekingalpha.com/article/4915424-amazons-pullback-still-looks-like-a-major-gift
Hohe Investitionen in KI und Rechenzentren schmälern zwar kurzfristig den freien Cashflow, untermauern jedoch langfristig die Margenausweitung und stärken den Wettbewerbsvorsprung von AMZN.
Das beschleunigte Wachstum von AWS, maßgeschneiderte Chips (Trainium, Graviton) und die Satelliteninitiativen im Rahmen des Projekts Kuiper sind wichtige Katalysatoren für eine künftige Neubewertung des Unternehmens.
Trotz kurzfristiger Risiken aufgrund eines negativen freien Cashflows wird AMZN mit einem Abschlag gegenüber dem Sum-of-Parts-Wert gehandelt, wobei die Umsetzung der KI- und Satellitengeschäfte voraussichtlich zu einer Multiplikatorausweitung führen wird.
https://seekingalpha.com/news/4602092-amazon-officially-launches-its-freight-shipping-service-for-all