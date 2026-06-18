🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGraphite One AktievorwärtsNachrichten zu Graphite One
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Graphite One macht mit einem Vertrag über die Produktionslinienintegration Fortschritte hinsichtlich des Batteriematerialwerks in Ohio

    Graphite One macht mit einem Vertrag über die Produktionslinienintegration Fortschritte hinsichtlich des Batteriematerialwerks in Ohio
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    CEO von G1: „Das Unternehmen erreicht einen weiteren Meilenstein bei der Projektumsetzung, während wir dem Aufbau von Amerikas Graphitlieferkette der nächsten Generation näherkommen.“

     

    Weiterentwicklung einer vertikal integrierten nordamerikanischen Lieferkette für EV- und Energiespeicher-Batteriematerialien

     

    Vancouver, British Columbia – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSXV: GPH) (OTCQX: GPHOF) („Graphite One“, „G1“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen führenden internationalen Anbieter von Lösungen für die technische Planung und Integration von Produktionslinien beauftragt hat, die Planung und Einbindung der zu beschaffenden Herstellungsanlagen für das geplante Fertigungswerk des Unternehmens für fortschrittliches Graphitmaterial in Ohio, das nach wie vor unter dem Vorbehalt einer Projektfinanzierung steht, zu unterstützen.

     

    Der Vertrag ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie von Graphite One, eine vollständig integrierte, in den USA angesiedelte Graphitlieferkette aufzubauen, die in der Lage ist, Graphitmaterialien in Batteriequalität für Anwendungen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und Verteidigung bereitzustellen.

     

    „Dies ist ein bedeutender Umsetzungsmeilenstein für Graphite One“, so Anthony Huston, Chief Executive Officer. „Wir gehen nun über die Planung hinaus und treten in die Phase der eingehenden technischen Planung und Implementierung ein, die für den Aufbau eines Herstellungsbetriebs für Batteriematerialien erforderlich ist. Mit der Verpflichtung eines äußerst erfahrenen Produktionsintegrationsteams reduzieren wir das Umsetzungsrisiko, beschleunigen unseren Entwicklungszeitplan und bringen uns in Stellung, die Produktion effizient zu skalieren, da die Nachfrage nach einheimischem Graphit weiter zunimmt. Durch die Einbindung von Endnutzern in die Planungs- und Entwicklungsphase und den entsprechenden engen Austausch wird die Produktionslinie von G1 von Anfang an zweckoptimiert ausgelegt sein - ein Schlüssel zu unserer Markteinführungsstrategie, von der wir unserer Ansicht nach profitieren werden.“

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Graphite One macht mit einem Vertrag über die Produktionslinienintegration Fortschritte hinsichtlich des Batteriematerialwerks in Ohio CEO von G1: „Das Unternehmen erreicht einen weiteren Meilenstein bei der Projektumsetzung, während wir dem Aufbau von Amerikas Graphitlieferkette der nächsten Generation näherkommen.“ Weiterentwicklung einer vertikal integrierten nordamerikanischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     