Graphite One macht mit einem Vertrag über die Produktionslinienintegration Fortschritte hinsichtlich des Batteriematerialwerks in Ohio

CEO von G1: „Das Unternehmen erreicht einen weiteren Meilenstein bei der Projektumsetzung, während wir dem Aufbau von Amerikas Graphitlieferkette der nächsten Generation näherkommen.“

Weiterentwicklung einer vertikal integrierten nordamerikanischen Lieferkette für EV- und Energiespeicher-Batteriematerialien

Vancouver, British Columbia – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSXV: GPH) (OTCQX: GPHOF) („Graphite One“, „G1“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen führenden internationalen Anbieter von Lösungen für die technische Planung und Integration von Produktionslinien beauftragt hat, die Planung und Einbindung der zu beschaffenden Herstellungsanlagen für das geplante Fertigungswerk des Unternehmens für fortschrittliches Graphitmaterial in Ohio, das nach wie vor unter dem Vorbehalt einer Projektfinanzierung steht, zu unterstützen.

Der Vertrag ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie von Graphite One, eine vollständig integrierte, in den USA angesiedelte Graphitlieferkette aufzubauen, die in der Lage ist, Graphitmaterialien in Batteriequalität für Anwendungen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und Verteidigung bereitzustellen.

„Dies ist ein bedeutender Umsetzungsmeilenstein für Graphite One“, so Anthony Huston, Chief Executive Officer. „Wir gehen nun über die Planung hinaus und treten in die Phase der eingehenden technischen Planung und Implementierung ein, die für den Aufbau eines Herstellungsbetriebs für Batteriematerialien erforderlich ist. Mit der Verpflichtung eines äußerst erfahrenen Produktionsintegrationsteams reduzieren wir das Umsetzungsrisiko, beschleunigen unseren Entwicklungszeitplan und bringen uns in Stellung, die Produktion effizient zu skalieren, da die Nachfrage nach einheimischem Graphit weiter zunimmt. Durch die Einbindung von Endnutzern in die Planungs- und Entwicklungsphase und den entsprechenden engen Austausch wird die Produktionslinie von G1 von Anfang an zweckoptimiert ausgelegt sein - ein Schlüssel zu unserer Markteinführungsstrategie, von der wir unserer Ansicht nach profitieren werden.“