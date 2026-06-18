RBC stuft SAINT GOBAIN auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Frühstück mit Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Ton sei von Zuversicht geprägt und konstruktiv gewesen, schrieb Oliver Dyson am Donnerstag. Das Jahr verlaufe beim Baustoffhersteller wie geplant./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 77,62EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Oliver Dyson
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Oliver Dyson
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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