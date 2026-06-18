RBC stuft SAINT GOBAIN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Frühstück mit Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Ton sei von Zuversicht geprägt und konstruktiv gewesen, schrieb Oliver Dyson am Donnerstag. Das Jahr verlaufe beim Baustoffhersteller wie geplant./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 77,62EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Oliver Dyson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

