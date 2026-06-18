JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Übernahme der indischen Innovist sei für den französischen Kosmetikriesen ein kleiner Deal in puncto Umsatz- und Ergebnisbeitrag, schrieb Celine Pannuti in einer Einschätzung am Donnerstag. Er stütze und beschleunige aber die Strategie, in Indien zu wachsen. Bislang erwirtschafte L'Oreal in dem Land rund ein Prozent des Gesamtumsatzes./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 378,5EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
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