JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Übernahme der indischen Innovist sei für den französischen Kosmetikriesen ein kleiner Deal in puncto Umsatz- und Ergebnisbeitrag, schrieb Celine Pannuti in einer Einschätzung am Donnerstag. Er stütze und beschleunige aber die Strategie, in Indien zu wachsen. Bislang erwirtschafte L'Oreal in dem Land rund ein Prozent des Gesamtumsatzes./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 378,5EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

