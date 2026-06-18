Pfizer-Finanzchef geht im August
- Dave Denton legt sein Amt als Finanzvorstand nieder
- Wirksam zum 15. August verlässt er den Konzern
- Cecile Guegan übernimmt interimistisch das Finanzressort
NEW YORK (dpa-AFX) - Pfizer steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Wie der US-Pharmakonzern am Donnerstag in New York mitteilte, wird Finanzvorstand Dave Denton sein Amt zum 15. August niederlegen und den Konzern verlassen. Bis ein Nachfolger gefunden werde, übernehme Cecile Guegan, derzeit zuständig für die Finanzen des globalen Biopharmageschäfts den Posten. Beide Manager wollen laut Pfízer eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 22,27 auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +1,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 127,01 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von +12,01 %/+56,81 % bedeutet.
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bei TR: ja
Der "Abnehm-Markt" wird für Pfizer zunehmend schwieriger, zudem auch kostengünstige Generika Produkte am Horizont erscheinen.
https://investors.pfizer.com/Investors/news-events/News/news-details/2026/Pfizer-Advances-Pivotal-Pediatric-Pneumococcal-Vaccine-Program-Following-Strong-Positive-Phase-2-Results/default.aspx