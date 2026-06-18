Pfizer-Finanzchef geht im August

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 22,27 auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +1,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 127,01 Mrd..

Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von +12,01 %/+56,81 % bedeutet.