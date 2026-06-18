JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Sektorkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickle sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. Die neue Siemens-Chefin Veronika Bienert mache "einen sehr guten Job", ermutigend seien die Aussagen zur Automatisierung in China gewesen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 274EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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