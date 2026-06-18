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    Mehr Alphabet im Portfolio

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    Berkshire Hathaway: Greg Abel setzt massiv auf Tech

    Greg Abel setzt ein Signal: Anders als Warren Buffett kauft er sich in Groth-Werte ein. Das bestätigt sein jüngster Kauf. Für 11 Milliarden US-Dollar wurden Alphabet-Aktien erworben. Kratzt er am Erbe von Buffett?

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    Mehr Alphabet im Portfolio - Berkshire Hathaway: Greg Abel setzt massiv auf Tech
    Foto: John Peterson - FR171116 AP

    Abel beteiligt sich mit 10 Milliarden US-Dollar an der Kapitalerhöhung von Alphabet Inc., bei der das Unternehmen insgesamt 84,75 Milliarden US-Dollar von Investoren einsammelt.

    Dieser Kauf kam zusätzlich zu den geschätzten rund 10 bis 11 Milliarden US-Dollar, die er im ersten Quartal über den offenen Markt für den Kauf von Alphabet-Aktien ausgegeben hat.

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    Die 10-Milliarden-Dollar-Platzierung wurde zwischen Alphabet-A- und -C-Aktien aufgeteilt, zu Preisen, die laut Wertpapierunterlagen etwa 6,5 Prozent unter dem Marktpreis liegen.

    Abel stimmte der 10-Milliarden-Dollar-Beteiligung schnell zu – was laut Bloomberg die Rolle von Berkshire als erste Anlaufstelle für Unternehmen unterstreicht, die große Kapitalspritzen suchen.

    David Kass, Finanzprofessor an der University of Maryland und langjähriger Berkshire-Aktionär, sagte gegenüber CNBC, der Google-Rabatt erinnere an die krisenbedingten Investments von Berkshire im Jahr 2008 in Goldman Sachs und andere Unternehmen.

    Berkshire begann im dritten Quartal 2025 erstmals mit dem Kauf von Alphabet-Aktien und baute eine Position im Wert von rund 4,3 Milliarden US-Dollar auf, laut dem 13F-Bericht für den Zeitraum bis 30. September 2025.

    Nachdem Abel am 1. Januar 2026 zum neuen CEO ernannt wurde, beschleunigte sich das Kauftempo deutlich, und er verdreifachte die Beteiligung im ersten Quartal.

    Er fügte rund 36,4 Millionen Class-A-Aktien hinzu und erhöhte die Gesamtbeteiligung an Alphabet bis zum 31. März auf etwa 15,6 Milliarden US-Dollar.

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    Die  aktuelle 10-Milliarden-Dollar-Platzierung hob das gesamte Alphabet-Engagement auf über 26 Milliarden US-Dollar und macht es zu einer der fünf größten Aktienpositionen im Berkshire-Portfolio.

    Zum Zeitpunkt der Quartalsmeldung führte Apple das Portfolio mit rund 22 Prozent an, gefolgt von American Express, Coca-Cola Company, Bank of America und Chevron. Abel setzt damit, deutlich anders als Buffett, auf Tech.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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