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    SpaceX? Nicht in meinem Depot!

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    Diese ETFs meiden Musks Raketen-Luftnummer wie der Teufel das Weihwasser

    Nach dem erfolgreichen SpaceX-IPO könnte die Aktie in viele Indizes und damit auch ETFs aufgenommen werden. Doch nicht in alle: Vor allem ESG-ETFs könnten Anlegern die SpaceX-Wette ersparen. Aber auch S&P-500-ETFs.

    SpaceX? Nicht in meinem Depot! - Diese ETFs meiden Musks Raketen-Luftnummer wie der Teufel das Weihwasser
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Musk will mit SpaceX so schnell wie möglich in alle großen Indizes. Dadurch könnte die Aktie auch in vielen ETFs laden. Doch nicht alle Index- sowie ETF-Anbieter wollen Musks heiße Börsenluft kaufen. 

    Denn ausgerechnet der S&P 500 macht vorerst nicht mit. S&P Global will seine strengen Aufnahmeregeln nicht lockern. Für Neuaufnahmen gilt: mindestens ein Jahr Notierung und Profitabilität. SpaceX schreibt derzeit hohe Verluste und bleibt deshalb zunächst draußen.

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    Für ETF-Sparer ist das von entscheidender Bedeutung. Viele passive Indexfonds bilden Indizes stur nach. Wird ein Konzern in einen Index aufgenommen, müssen ETFs dessen Aktien kaufen. So kann die "heiße Musk-Fantasie" im Depot landen.

    Doch es gibt Auswege. Nachhaltige ETFs wie der Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF dürften vorerst SpaceX-frei bleiben. Denn SRI- und ESG-Indizes nutzen keine simple Musk-Überholspur. Neue Aktien benötigen belastbare Nachhaltigkeitsdaten und ein ESG-Rating und müssen strenge Filter durchlaufen.

    Bei SpaceX könnten mehrere Bremsklötze greifen: die fehlende ESG-Historie, die hohen Verluste und die staatlichen Militäraufträge rund um Satelliten und Transporte für das US-Verteidigungsministerium. 

    Die Botschaft für Anleger lautet daher: Wer den Raketen-Hype miterleben möchte, wird ihn womöglich bald über Standard-Indizes bekommen. Wer hingegen Bodenhaftung sucht, sollte genauer auf SRI-, ESG- oder S&P 500-ETFS setzen. Dort heißt es vorerst: SpaceX? Nicht in meinem Depot!

    In diesen ETFs steckt SpaceX schon drin

    Während viele klassische Index-ETFs noch auf eine mögliche Aufnahme von SpaceX warten müssen, sind einige aktive ARK-ETFs bereits investiert. Laut fundresearch.de zählt dazu vor allem der ARK Space & Defense Innovation UCITS ETF mit einer SpaceX-Gewichtung von 7,97 Prozent. Auch der ARK Innovation UCITS ETF mit 4,13 Prozent und der ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF mit 3,23 Prozent haben die Musk-Aktie bereits im Portfolio. 

    In der wO Börsenlounge hat sich Aktienexperte Markus Weingran die ETFs von Cathie Wodd und ihre letzten Käufe mal genauer angeschaut. Schauen Sie doch mal in die neue Folge der wO Börsenlounge rein.  

    Passive Nasdaq-100-ETFs müssen dagegen noch warten. Grund ist die Fast-Entry-Regel der Nasdaq, nach der ein neu gelistetes Unternehmen frühestens nach 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 aufgenommen werden kann. Erst dann könnten Produkte wie der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF, der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF, der Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF oder der Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF SpaceX ins Portfolio bekommen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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