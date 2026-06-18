NIOB durchteuft syenitischen Pegmatit auf 8 Metern bei Bardy

Vancouver, British Columbia – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Das erste Bohrprogramm von North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („NIOB“ oder das Unternehmen) auf dem Konzessionsgebiet Bardy hat den Zielermittlungsansatz des Unternehmens bestätigt. Bohrloch BBY-2026-006 durchteufte einen 8,0-Meter-Abschnitt von syenitischem Pegmatit zwischen 139,70 m und 147,70 m Tiefe, der auch eine Teilzone von 0,20 Metern umfasste, in der im Kern Allanit, ein seltenerdmetallhaltiges Silikat, das normalerweise mit Neodym und Praseodym in Zusammenhang steht, identifiziert wurde. Dies ist das ausgeprägteste Vorkommen dieses seltenerdmetall-(REE)-haltigen Minerals, das bislang im Rahmen des Programms festgestellt werden konnte.

„BBY-2026-006 liefert genau das, was wir uns von unserem ersten Bohrprogramm bei Bardy erhofft haben“, so Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. „Und zwar syenitischen Pegmatit auf acht Metern mit einer sichtbaren Seltenerdmetallmineralisierung sowie eine Zone mit Allanit im Bohrkern. Die Laboranalyse wird bestätigen, was genau im Gestein vorliegt; Bardy weist jedoch dasselbe Potenzial für pegmatitgebundene REE-Mineralisierung auf, das wir in unseren Liegenschaften im gesamten Distrikt La Tuque erschließen.“

Highlights

- 8,0 Meter mit syenitischem Pegmatit (139,70-147,70 m) in BBY-2026-006 durchteuft, mit Magnetit (im Kern durch die starke magnetische Reaktion identifiziert) und Spuren von eingesprengtem Pyrit

- Allanit auf einem Abschnitt von 0,20 m (146,20-146,40 m) im Pegmatit identifiziert - das ausgeprägteste Allanitvorkommen, das im Rahmen des bisherigen Programms protokolliert wurde

- Ein zweiter allanithaltiger Abschnitt weiter oben im Bohrloch, wobei Allanit auf einem Kernabschnitt von 0,35 m (71,30-71,65 m) identifiziert werden konnte

- BBY-2026-006 ist das bislang stärkste Bohrloch im Rahmen des Programms; es wurde in einem durch eine Radonanomalie definierten Intrusionsgangziel während der ersten Bohrkampagne von NIOB bei Bardy niedergebracht