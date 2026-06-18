Schwung für Siemens Energy durch Bericht über Abspaltungspläne

Am Mittag erhielten die Papiere frischen Schwung. Denn laut dem "Manager Magazin" winkt den Anlegern in Form einer möglichen "Mega-Abspaltung" ein weiteres Zuckerbrot. Es gehe um das Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen, und Ziel sei neben höheren Konzernmargen insbesondere ein Mehrwert für die Aktionäre, berichtet das Magazin aus ihm vorliegenden Unterlagen. Siemens Energy äußerte sich nicht dazu, sondern verbreitete eine allgemeine Stellungnahme. Es werde ständig geprüft, wie man die bestmögliche Unternehmens-Aufstellung haben kann.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben ihre Kurserholung am Donnerstag über ihre 50-Tage-Linie fortgesetzt. Dabei gewannen die Papiere des Dax -Konzerns 5,7 Prozent, nachdem Werte rund um Künstliche Intelligenz (KI) tags zuvor in den USA schon stark gewesen waren. Siemens Energy profitiert im Zuge des KI-Booms insbesondere vom Energiebedarf der dafür notwendigen Rechenzentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Laut Ajay Patel von Goldman Sachs würde diese Abspaltung gut zur zuletzt im Rahmen von Investorenveranstaltungen präsentierten Strategie des Unternehmens und auch den Aussagen des Managements passen. Die vom Magazin genannten Ziele der Separierung hält Patel für plausibel. Insgesamt bleibt er optimistisch mit Blick auf die großen Themen KI-Rechenzentren, Netzwerkinvestitionen und Energiesicherheit. Auch nach dem guten Lauf sieht er angesichts des Bewertungsrückstands gegenüber GE Vernova noch enormes Potenzial.

Siemens Energy liegen 2026 derzeit mit 42 Prozent im Plus und haben seit dem Tief im Herbst 2023 ihren Wert um das 26-fache gesteigert./ag/ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 24.918 auf Ariva Indikation (18. Juni 2026, 13:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +24,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,55 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 136,87 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +1,74 %/+30,81 % bedeutet.



