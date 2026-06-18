IBM Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 18.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von -5,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der IBM Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 216,58€, mit einem Minus von -5,39 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IBM-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,16 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um -8,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,64 %. Im Jahr 2026 gab es für IBM bisher ein Minus von -11,77 %.

Während IBM deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,20 %.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,48 % 1 Monat +21,64 % 3 Monate +3,16 % 1 Jahr -7,27 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 18.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 205,13 Mrd.EUR € wert.

Ein Topmanager hinter Googles Gemini-Modellen wechselt ausgerechnet zu OpenAI. Für Google kommt der Abgang zu einem heiklen Zeitpunkt – und zeigt, worum der härteste Kampf der Tech-Welt längst kreist.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Cisco Systems und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +0,84 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,02 %. Oracle verliert -0,30 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +0,91 %.

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Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.