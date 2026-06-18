Börsen Update Europa - 18.06. - E-Stoxx 50 stark +0,91 %

Der MDAX steht bei 32.527,63 PKT und verliert bisher -0,41 %. Top-Werte: Redcare Pharmacy +3,88 %, Nordex +3,52 %, RENK Group +2,70 % Flop-Werte: Schaeffler -9,45 %, Sartorius Vz. -6,12 %, Salzgitter -4,65 %

Der DAX bewegt sich bei 24.939,30 PKT und steigt um +0,53 %. Top-Werte: Siemens Energy +6,56 %, Infineon Technologies +5,03 %, MTU Aero Engines +3,20 % Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -5,54 %, BMW -4,24 %, Volkswagen (VW) Vz -3,20 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.930,55 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +5,03 %, Nordex +3,52 %, Elmos Semiconductor +2,68 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -6,12 %, CANCOM SE -6,06 %, TeamViewer -4,66 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.305,36 PKT und steigt um +0,91 %.

Top-Werte: Siemens Energy +6,56 %, Infineon Technologies +5,03 %, Airbus +2,84 %

Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -5,54 %, BMW -4,24 %, Volkswagen (VW) Vz -3,20 %

Der ATX steht bei 6.513,34 PKT und verliert bisher -0,68 %.

Top-Werte: Lenzing +5,11 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,80 %, Erste Group Bank +0,70 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,88 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,70 %, voestalpine -2,37 %

Der SMI steht bei 13.747,18 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: ABB +2,15 %, UBS Group +1,34 %, CIE Financiere Richemont +0,33 %

Flop-Werte: Holcim -1,25 %, Kuehne + Nagel International -1,23 %, Partners Group Holding -1,02 %

Der CAC 40 steht bei 8.421,82 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,98 %, LEGRAND +3,70 %, Airbus +2,84 %

Flop-Werte: Carrefour -6,11 %, Capgemini -5,72 %, Stellantis -3,85 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.160,93 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: ABB +2,15 %, Alfa Laval +1,27 %, Swedbank Shs(A) +0,89 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,80 %, Essity Registered (B) -1,85 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,43 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.190,00 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Viohalco +1,14 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,98 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,86 %

Flop-Werte: Public Power -1,76 %, Coca-Cola HBC -1,04 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,04 %